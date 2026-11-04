#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.26
506.7
5.58
Қаржы

Қазақстанның мемлекеттік қарызы 38,8 трлн теңгеге жетті: Қаржы министрлігі алаңдауға негіз бар-жоғын түсіндірд

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 13:48 Фото: pixabay
Қазақстанның Қаржы министрі Мәди Тәкиев 2026 жылғы 4 қарашада Құрылтайда өткен брифингте елдің мемлекеттік қарызы белгіленген шекті деңгейге қаншалықты жақын екенін және қарыз көлемінің өсуі экономикалық дағдарысты білдіре ме деген сұрақтарға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін БАҚ өкілдері Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин депутаттық сауалға берген жауабында 2029 жылға дейін республикалық бюджеттің үкіметтік қарызға қызмет көрсету шығындары 10 трлн теңгеден асатынын мәлімдегенін еске салды. Осыған байланысты журналистер Қаржы министрлігінің бюджетке түсетін борыштық жүктемені азайту үшін қандай шаралар қабылдайтынын сұрады.

"Жалпы, борыштық жүктемені алатын болсақ, мемлекеттік қарызымыз 38,8 трлн теңгені құрайды. Бұл жалпы ішкі өнімнің 20,2 пайызына тең. Бізде белгіленген шекті деңгей бар, ол – 32 пайыз. 2030 жылға дейін стресс-тест жүргіздік. Оның нәтижесі бойынша мемлекеттік қарыз жалпы ішкі өнімнің 25 пайызынан аспайды. Сондықтан бекітілген параметрлер аясындамыз. Қарызды қысқарту мәселесімен де айналысып жатырмыз. Бюджет тапшылығын азайту үшін меншікті кірістерді арттыру қажет. Кірістер бойынша жоспар орындалып жатыр. Тоғыз айдың қорытындысы бойынша кіріс бөлігі өткен жылмен салыстырғанда 130 пайызға өсті. Алайда бұл жеткіліксіз. Жыл соңына дейін барлық жоспарды орындаймыз деп ойлаймын", – деп жауап берді Мәди Тәкиев.

Бюджет тапшылығына қатысты министр қазіргі 2,5 пайыздық көрсеткішті 2029 жылға қарай жалпы ішкі өнімнің 0,4 пайызына дейін төмендету жоспарланып отырғанын айтты. Оның сөзінше, бюджет тапшылығының азаюы мемлекеттік қарыз алу көлемін де қысқартуға мүмкіндік береді.

Журналистер бюджет тапшылығын халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыз есебінен жабу экономикалық дағдарыстың белгісі емес пе деп сұрады. Мәди Тәкиев бұл пікірмен келіспей, мұндай тәжірибе әлемнің көптеген елінде кеңінен қолданылатынын атап өтті.

Бұған дейін Мәди Тәкиев қазақстандықтар сыртқы қарыздарды өтеу үшін салықты көбірек төлей ме және мемлекет берешегін қандай қаражат есебінен қайтаратынын түсіндірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге
15:04, 17 маусым 2026
Мәди Такиев Қазақстанның сыртқы қарызы мен оны өтеуге кететін шығын көлемін атады
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
14:54, 17 маусым 2026
Қазақстан неге шетелден қарыз алады? Қаржы министрі түсіндірді
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:08, 14 сәуір 2026
Кәсіпкерлердің мемлекет алдындағы қарызы қанша – Қаржы министрлігінің дерегі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бек Нурмаганбет
13:54, Бүгін
Механика брутального нокаута: Нурмаганбет не ожидал "вырубить" мексиканца прямым ударом
Елена Рыбакина отбивает удар на US Open
13:50, Бүгін
Статистика Рыбакиной и Носковой перед очной битвой на старте Итогового турнира WTA в США
Чемпионат мира по борьбе
13:34, Бүгін
Жамиля Бакбергенова не выиграла медаль на ЧМ, но поднялась на второе место в рейтинге UWW
&quot;Актобе&quot; и &quot;Ордабасы&quot; заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
13:22, Бүгін
"Актобе" и "Ордабасы" заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: