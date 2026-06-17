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Қоғам

Қазақстан неге шетелден қарыз алады? Қаржы министрі түсіндірді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 14:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Қаржы министрі Мәди Такиев 2026 жылғы 17 маусымда Мәжіліс кулуарында бюджет тапшылығы жағдайында не үшін қарыз алынатынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, бұл – әлемде кеңінен қолданылатын қалыпты тәжірибе.

"Биылғы бюджет көлемі 27 трлн теңге деңгейінде қалыптасты. Оның ішінде меншікті кірістер 19 трлн теңгені құрайды. Ұлттық қордан 2,7 трлн теңге көлемінде трансферт қарастырылған. Ал шығыстарды толық жабуға жетпейтін айырма бюджет тапшылығы деп аталады. Қазіргі таңда бюджет тапшылығы 4,6 трлн теңгені немесе жалпы ішкі өнімнің 2,5 пайызын құрайды", – деді Мәди Такиев.

Оның сөзінше, бұл тапшылық әртүрлі қаржыландыру көздері арқылы жабылады. Соның ішінде ішкі және сыртқы қарыз алу тетіктері пайдаланылады.

"Қазіргі уақытта пайыздық мөлшерлемелер өте төмен. Біз екі халықаралық банктен шамамен 1 миллиард долларды жылдық 1,15 және 1,2 пайыздық мөлшерлемемен алдық. Қарыз 11 жыл мерзімге берілді, оның ішінде алғашқы 5 жыл – жеңілдік кезеңі. Сондықтан бұл өте қолайлы әрі тиімді шарттар", – деді Қаржы министрі.

Айта кетейік, 2026 жылғы 17 маусымда Мәжіліс депутаттары Қазақстан мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы қарыз туралы келісімді ратификациялаған болатын.

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