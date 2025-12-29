#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Қоғам

Қаржы министрі азық-түлік бағасының қымбаттауына қатысты пікір білдірді

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 16:49 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрі Мәди Такиев 2025 жылғы 29 желтоқсанда Мәжіліс кулуарында дүкендердегі баға мәселесіне қатысты пікірін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұл сұрақты журналистер көтеріп, министрдің өзі бағаның өсіп жатқанын байқады ма деп қызығушылық танытты.

"Иә, әрине, мысалы, азық-түлік бағасы қымбаттап жатыр. Біз бәріміз базарға да, дүкендерге де барамыз, сондықтан бағаның өсіп жатқанын көріп отырмыз. Кеше балаларыммен дүкенге бардық, сол кезде олар Twix шоколадының қымбаттап кеткенін айтты", – деді Мәди Такиев.

Сондай-ақ ол қаржы министрі ретінде мемлекеттік қызметкерлермен қатар жекеменшік сектордағы қызметкерлердің жалақысын көтеру жөнінде бастама көтере ме деген сұраққа жауап берді.

"Бұл – азаматтық-құқықтық қатынастар. Біз бизнестің қызметіне тікелей араласа алмаймыз. Дегенмен, менің білуімше, ірі бизнес әлеуметтік жауапкершілікті сезінеді: олар 13-ші, тіпті 14-ші жалақыны да төлейді. Мұнда анағұрлым теңгерімді көзқарас бар", – деп атап өтті Қаржы министрі.

Бұған дейін жаңа жылдық мейрамға байланысты Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмыс кестесіне өзгерістер енгізілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әкімдіктерге туризм саласы бойынша жаңа өкілеттіктер берілді
16:56, Бүгін
Әкімдіктерге туризм саласы бойынша жаңа өкілеттіктер берілді
Қаржы министрі Салық кодексіне қатысты сынға пікір білдірді
09:37, Бүгін
Қаржы министрі Салық кодексіне қатысты сынға пікір білдірді
Қаржы министрі: қазақстандық бизнеске көрші елдерге көшу тиімсіз
09:16, Бүгін
Қаржы министрі: қазақстандық бизнеске көрші елдерге көшу тиімсіз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: