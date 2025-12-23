Министрлердің толтырылмаған салық декларацияларын қаржы министрі түсіндірді
Фото: freepik
Қаржы министрі Мәди Такиев 2025 жылғы 23 желтоқсанда Үкіметте өткен брифингте ірі шенеуніктердің мүлік туралы салық декларацияларының жоқ болуын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министр атап өткендей, мұндай мәліметтерді жариялау мүмкіндігі шенеуніктер үшін 31 желтоқсанға дейін жалғасады.
"Бүгін қабылданған декларациялар негізгі көрсеткіштерсіз келеді. Яғни декларацияда тек осы кезеңде алынған немесе сатылған мүлік, шетелдегі мүлік және шетелдік банктік шоттар, үлестердегі қатысу көрсетіледі. Егер жылдың ішінде ешқандай сатып алу немесе сату болмаған болса, декларация бос болып шығады", – деді Мәди Такиев.
Журналистер министрден қазақстандықтар министрлердің декларацияларын соңында көре ала ма деп сұрады.
"Декларацияда тек жылдың ішінде болған деректер көрсетіледі. Бұл – сатып алу, сату, шетелдік шоттар, үлестер мен акциялардағы қатысу, шетелдегі мүлік. Менің биылғы декларациям бос", – деп жауап берді Такиев.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов келесі бес жылда декларациялаудың маңыздылығы азаюы мүмкін екенін түсіндірген болатын.
