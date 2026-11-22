Дженсен Хуанг кеткеннен кейін технологиялық алпауыттардың акциялары қатты құлдырап жатыр
Онда да оның 3 триллионы небәрі соңғы бірнеше күннің ішінде "күйіп кетті". Технологиялық алпауыттардың акциялары да күрт құлдырауда, салдарынан мәселен, Intel компаниясының нарықтық капиталдандыруы 60 пайызға, ал Nvidia-ныкі шамамен 40 пайызға төмендеген. Anthropic стартапы да қор нарығына қолайсыз сәтте шықты. Компания акцияларының құны күрт құлдырады. Дегенмен алғашқы инвесторлар бұл аралықта қомақты пайда тауып үлгерген.
"Трамп ауқымды баспасөз мәслихаты кезінде Федералдық резерв жүйесінің жоғары пайыздық мөлшерлемесін сынға алып, оның қор нарығына кері әсер етіп жатқанын айтты. Алайда бұған Ирандағы соғыс пен соның салдарынан туындаған инфляциялық дағдарыс себеп болып отыр. Желтоқсан айында пайыздық мөлшерлеменің тағы да көтерілуі әбден мүмкін. Бұл америкалық қор нарығындағы жағдайды одан әрі ушықтыруы ықтимал", деп жазады Telegram арнасында америкатанушы, ресейлік саясаттанушы Малек Дудаков.
Оның айтуынша, демократтардың жасанды интеллект саласы мен деректер орталықтарына қойылатын талаптарды күшейту жөніндегі уәделері де нарыққа әсер етіп отыр.
"Демократиялық партия 2028 жылғы сайлау қарсаңында технологиялық нарықтағы "көпіршіктің" атылуына түрткі болып, осылайша республикашылдардың саяси жағдайын одан әрі әлсіретуге қарсы болмас еді", деп сөзін түйіндейді ол.
Ал бұл сәтте Калифорниядағы Nvidia компаниясына қатысты тергеу қылмыстық іске ұласу ықтималдылығы артуда.
Калифорния штатының бас прокуроры Роб Бонта Қытайға озық жасанды интеллект чиптерін заңсыз жеткізу, құпия ақпаратты тарату және инвесторларды жаңылыстыру деректеріне қатысты тексеріс азаматтық және қылмыстық заңнама талаптарының бұзылуын қамтитынын мәлімдеді.
19 қарашада прокуратура Nvidia компаниясынан тиісті құжаттарды талап еткен. Егер заңбұзушылықтар расталса, компанияға айыппұл салынуы, заңсыз сатылымдардан түскен пайданы қайтару міндеттелуі және қылмыстық қудалау шаралары қолданылуы мүмкін.
Тексеру компанияның бұрынғы бас директоры Дженсен Хуангқа да қатысты.
Айта кетсек, 2026 жылы 23 қазанда Мемлекет басшысы NVIDIA компаниясының негізін қалаушы және президенті Дженсен Хуангты қабылдаған болатын. Сондай-ақ хакерлер Binance биржасын "бұзып", 6 млрд долларды үптеп кеткені хабарланған. АҚШ президенті бұған Солтүстік Корея хакерлерін айыптаған. Осыдан соң Nvidia басшысы Дженсен Хуанг отставкаға кетті.