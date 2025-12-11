Сарапшылар етті мұздатқышта қанша уақыт сақтауға болатынын айтып берді
Бұл туралы Vanitatis басылымы жазды.
Сарапшылардың пікірінше, етті -18°C-тан аспайтын температурада сатып алып, бірден мұздату керек. Мұндай жағдайда сиыр, қой және ешкі еті 12 айға дейін, ал шошқа еті алты айға дейін сақталады.
Құстың жарамдылық мерзімі қалай бөлінгеніне байланысты: бөлінген қаңқа тоғыз айға дейін, тұтас қаңқа бір жылға дейін жарамды.
Мамандар температуралық режим мен мұздату уақыты қоректік қасиеттерді сақтау және бактериялардың дамуын болдырмау үшін маңызды екенін атап өтті. Агенттік оны үстелге қалдырып емес, тоңазтқышқа салып жібіту керектігін айтты.
Бөлме температурасында еттің сыртқы қабаттары 5-10°C дейін тез қызады, бұл микроорганизмдердің тез өсуіне жағдай жасайды. Бұл кезде ішкі жағы мұздатылған күйінде қалады, содан кейін еріген кезде бактериялар өнімге терең енуі мүмкін.
