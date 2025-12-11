#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Кеңестер

Сарапшылар етті мұздатқышта қанша уақыт сақтауға болатынын айтып берді

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 13:27 Фото: Zakon.kz
Испанияның азық-түлік қауіпсіздігі және тамақтану агенттігінің (AESAN) мамандары сиыр, қой және ешкі еті мұздатылған күйде сапасын ұзаққа сақтайтынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Vanitatis басылымы жазды.

Сарапшылардың пікірінше, етті -18°C-тан аспайтын температурада сатып алып, бірден мұздату керек. Мұндай жағдайда сиыр, қой және ешкі еті 12 айға дейін, ал шошқа еті алты айға дейін сақталады.

Құстың жарамдылық мерзімі қалай бөлінгеніне байланысты: бөлінген қаңқа тоғыз айға дейін, тұтас қаңқа бір жылға дейін жарамды.

Мамандар температуралық режим мен мұздату уақыты қоректік қасиеттерді сақтау және бактериялардың дамуын болдырмау үшін маңызды екенін атап өтті. Агенттік оны үстелге қалдырып емес, тоңазтқышқа салып жібіту керектігін айтты.

Бөлме температурасында еттің сыртқы қабаттары 5-10°C дейін тез қызады, бұл микроорганизмдердің тез өсуіне жағдай жасайды. Бұл кезде ішкі жағы мұздатылған күйінде қалады, содан кейін еріген кезде бактериялар өнімге терең енуі мүмкін.

Бұған дейін қандай әдеттер инсульт қаупін арттыратындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан мұздатылған етті Иранға экспорттайды
10:11, 07 желтоқсан 2023
Қазақстан мұздатылған етті Иранға экспорттайды
Қазақстандықтар азық-түлікке қанша қаражат жұмсайды
13:58, 10 шілде 2024
Қазақстандықтар азық-түлікке қанша қаражат жұмсайды
Суық су, картоп және ноутбук: 2024 жылы не нәрсе айтарлықтай қымбаттады
14:58, 05 қаңтар 2025
Суық су, картоп және ноутбук: 2024 жылы не нәрсе айтарлықтай қымбаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: