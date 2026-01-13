#Халық заңгері
Кеңестер

Тұмау тиген кезде қалай тезірек сауығуға болады - маман кеңесі

Тұмау тиген кезде қалай тезірек сауығуға болады - маман кеңесі , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 14:27 Сурет: pixabay
Дәрігер Леовигильдо Джинель Мендоса жеңіл тұмау кезінде үй жағдайында өз-өзіне көмектесудің бірқатар кеңестерімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Infosalus басылымының жазуынша, маман ағзаның қалпына келуін жеделдететін қарапайым тәсілдерді де ұсынған.

"Ең бастысы – ағзаның су теңгерімін сақтау. Ол үшін суды жиі ішіп, сорпа немесе шөп шайларын тұтыну қажет", – деді Мендоса.

Оның айтуынша, бөлмені жиі желдетіп тұру, ауасы тар әрі тұншықтырғыш ортадан аулақ болу маңызды. Сондай-ақ темекі шекпеу және темекі тартатын адамдардың жанында болмау керек, өйткені темекі түтіні тыныс алу жолдарын тітіркендіріп, сауығу процесін баяулатады.

Дәрігер жеткілікті демалыс пен кез келген физикалық белсенділіктен бас тарту ағзаның тезірек қалпына келуіне көмектесетінін атап өтті. Бұдан бөлек, ол көкөністерді, жемістерді, бұршақ дақылдарын, балық пен жұмыртқаны жиі тұтынуға кеңес берді.

"Мұрынды тұзды ерітіндімен шаю мұрынның бітелуін азайтуға көмектеседі, әсіресе бұл әдіс балалар мен егде жастағы адамдар үшін тиімді", – деп толықтырды маман.

Жаңалық сипаттағы материалдарды дәрігердің тағайындауындағы рецептіге теңестіруге болмайды. Шешім қабылдамас бұрын алдымен маманмен кеңескеніңіз жөн.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
