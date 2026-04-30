Алаяқтар туристерді алдауға көшті: сарапшы жаңа айла-тәсілдермен бөлісті
Маман Сергей Золотухиннің айтуынша, алаяқтар адамдардың ақшасы мен банк карталарының деректерін ұрлау үшін жалған сайттар мен "тиімді" ұсыныстарды белсенді қолданады. Бұл туралы "Лента.ру" басылымы жазды.
Сарапшының сөзінше, алаяқтар авиакомпаниялардың, теміржол тасымалдаушыларының және танымал билет брондау сервистерінің жалған көшірме сайттарын жасайды. Мұндай ресурстар мына жерлер арқылы таратылады:
- іздеу жүйелеріндегі жарнама арқылы
- мессенджерлер арқылы
- әлеуметтік желілер арқылы, соның ішінде қысқа видеолар арқылы
"Алаяқтар туристік және әуе компанияларының, теміржол тасымалдаушыларының, танымал билет сататын агрегаторлардың жалған сайттарын жасайды. Оларға сілтемелер іздеу жүйесіндегі нәтижелер, мессенджерлер мен әлеуметтік желілердегі жарнамалық хабарламалар, сондай-ақ YouTube пен TikTok-тағы қысқа видеолар арқылы таратылады. Бұдан қалай қорғануға болады? Билеттерді тек әуе компанияларының, тасымалдаушылардың және бұрын қолданған танымал агрегаторлардың ресми мобильді қосымшалары арқылы сатып алу керек", – деп кеңес берді Золотухин.
Маман әсіресе тым арзан билеттер мен турларға, сондай-ақ чаттар мен арналардағы "соңғы сәттегі" ұсыныстарға сақ болуға шақырады. Оның айтуынша, тағы бір кең тараған әдіс – жалған экскурсиялар, онда алаяқтар тез төлем жасауға асықтырып, кейін жоғалып кетеді.
Сонымен қатар, алаяқтар ақылы жолдар, қонақүйлер және пәтер жалдау қызметтеріне арналған жалған сайттар жасайды. Маман тек ресми қосымшалар мен сенімді брондау сервистерін қолдануды, сондай-ақ іздеу нәтижелеріндегі жарнамалық сілтемелерге өтпеуді ұсынады. Бұл фишингтік шабуылдардан қорғанудың негізгі жолы екенін ескертті.