Кеңестер

Сүт өнімдерінен бас тарту ішек обырының қаупін арттыруы мүмкін – дәрігерлер

Сүт өнімдерінен бас тарту ішек обырының қаупін арттыруы мүмкін – дәрігерлер, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 14:57 Сурет: pexels
Дәрігерлердің айтуынша, тағам рационында сүт өнімдерінің азаюы ішек қатерлі ісігінің пайда болу қаупін арттыруы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар бұл жағдайды ағзаға кальцийдің жеткіліксіз түсуімен байланыстырады. Ал кальций ішек ауруларының, соның ішінде қатерлі ісіктің алдын алуда маңызды рөл атқарады.

Шетелдік ғалымдардың мәліметінше, күніне қосымша 300 миллиграмм кальций қабылдау (шамамен бір үлкен стақан сүтке тең) ішек обырының даму қаупін азайтуы мүмкін.

Daily Mail басылымының жазуынша, зерттеу барысында ғалымдар 542 мың адамның тамақтану әдетін талдаған. Нәтижесінде кальцийге бай тағамдар мен сусындар, мысалы сүт пен йогурт, асқазан-ішек жолы обырының қаупін төмендететіні анықталған.

Сонымен қатар зерттеушілер көп мөлшерде ірімшік пен балмұздақ тұтыну мұндай қорғаныс әсерін бермейтінін де атап өтті.

Айта кетейік, жаңалық сипаттағы материалдарды дәрігердің тағайындауындағы рецептіге теңестіруге болмайды. Шешім қабылдамас бұрын алдымен маманмен кеңескеніңіз жөн.

Дене салмағының қалыпты деңгейі қатерлі ісік қаупін азайтады - дәрігер кеңесі
Олимпиада ойындары өтпей қалуы мүмкін: Париждегі Сена өзенінде ішек таяқшасы табылды
Трамп өзінің жақын кеңесшісінің ауыр дертке шалдыққанын мәлімдеді
Определились финалисты "Челленджера" в Шымкенте
Карлос Пратес нокаутировал Маддалену на турнире UFC в Австралии
"Кайрат" одолел "Иртыш" и сохранил лидерство в КПЛ
Иноуэ нанёс первое поражение Накатани и защитил звание абсолютного чемпиона
