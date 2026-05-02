Сүт өнімдерінен бас тарту ішек обырының қаупін арттыруы мүмкін – дәрігерлер
Мамандар бұл жағдайды ағзаға кальцийдің жеткіліксіз түсуімен байланыстырады. Ал кальций ішек ауруларының, соның ішінде қатерлі ісіктің алдын алуда маңызды рөл атқарады.
Шетелдік ғалымдардың мәліметінше, күніне қосымша 300 миллиграмм кальций қабылдау (шамамен бір үлкен стақан сүтке тең) ішек обырының даму қаупін азайтуы мүмкін.
Daily Mail басылымының жазуынша, зерттеу барысында ғалымдар 542 мың адамның тамақтану әдетін талдаған. Нәтижесінде кальцийге бай тағамдар мен сусындар, мысалы сүт пен йогурт, асқазан-ішек жолы обырының қаупін төмендететіні анықталған.
Сонымен қатар зерттеушілер көп мөлшерде ірімшік пен балмұздақ тұтыну мұндай қорғаныс әсерін бермейтінін де атап өтті.
