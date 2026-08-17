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Көршіңіз аулада көлігіңізді сырып кетсе, не істеу керек

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Дұрыс емес жерге көлік қою туралы айтылған уәждер жол-көлік оқиғасына кінәлі адамды келтірілген шығынды өтеуден босатпайды. Көршіңіз аулада көлігіңізді сырып кетіп, жөндеу шығынын төлеуден бас тартса, қалай әрекет ету керектігін заңгер Алёна Дуля түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz

Осындай жағымсыз жағдай Ақтөбе тұрғынының басынан өткен, деп жазады 2026 жылғы 16 тамызда "Диапазон" газеті. Көршісі көлікпен маневр жасау кезінде аулада тұрған көлігін сырып кеткен.

"Жөндеу шығынын өтегісі келмейді, ал сызат қатты түскен. Көлікті дұрыс қоймадың деп отыр. Мұның маңызы бар ма?" – дейді зардап шеккен тұрғын.

Заңгердің түсіндіруінше, мұндай ақталу кінәлі адамды тұрған көлікті қағып кеткені үшін жауапкершіліктен босатпайды.

"Көршісінің көлікті дұрыс қоймағаны туралы айтқан уәжі дәлелденбеген және негізсіз. Көлікті орнынан қозғамаңыз, "102"-ге қоңырау шалып, жол-көлік оқиғасын тіркеңіз. Көршіңіз жауапкершілікке тартылады және сіз келтірілген шығынды өндіріп ала аласыз", – деп кеңес берді Алёна Дуля.

Сонымен қатар заңгер оқиға болған жердегі жағдайды дұрыс тіркеудің шешуші маңызы бар екенін атап өтті. Егер жүргізушілер асығып, көліктерін орнынан қозғап қойған болса, өтемақы өндіріп алу тәртібі айтарлықтай өзгереді.

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Гүлай Ашекова
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