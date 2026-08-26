Мұғалімге 1 қыркүйекке гүлді 5000 теңгеге қалай таңдауға болады
1 қыркүйек – оқушылардың дәстүрлі түрде ұстазына гүл сыйлайтын күн. Ата-аналар үшін бұл оқу жылы басталар алдындағы қосымша шығындардың бірі. Дегенмен қымбат композиция сатып алу міндетті емес. Маусымдық гүлдерден де әдемі әрі жарасымды гүл шоғын құрастыруға болады.
Сату менеджері әрі дипломды флорист Кристина Козыреваның айтуынша, гүл таңдау ата-аналардың қаржылық мүмкіндігіне байланысты. Оның сөзінше, 1 қыркүйекке арналған сәнді гүл шоғын 3-5 мың теңгеге де, 10-15 мың теңгеге де алуға болады.
"Орта есеппен 1 қыркүйекке арналған гүл шоқтарының бағасы 5-15 мың теңге аралығында. Бұл – ең жиі таңдалатын бюджет", – деді Кристина Козырева.
1 қыркүйекке қандай гүлдер таңдалады
Флористің айтуынша, Білім күні қарсаңында сатып алушылар көбіне аралас гүл шоқтарын таңдайды. Мұндай композицияларда күнбағыс, гладиолус, астра, сондай-ақ оазиске орналастырылған шағын композициялар, сөмке мен себет түріндегі гүл шоқтары пайдаланылады.
Маман маусымдық гүлдерге назар аударуға кеңес береді. Күздің басында сатылымға көптеген әдемі күзгі гүлдер шығады. Олардың қатарында георгин, хризантема және қауырсынды немесе бақша қалампырлары бар.
Алматыда гүлдер қанша тұрады
Флорист ұсынған мәлімет бойынша, қазір бір георгин шамамен 1000-1200 теңге, ал гладиолус шамамен 1000 теңге тұрады. Раушан гүлдері композиция есебімен қымбатырақ болғанымен, олардан да бюджеттік гүл шоғын жасауға болады.
Мысалы, дүкенде Қытайдан әкелінген бір премиум раушан 500 теңге тұрады. Жеті раушаннан тұратын гүл шоғының бағасы қаптамасыз 3500 теңге болады.
Астра көбіне даналап емес, шоқтап сатылады. Бюджеттік гүл шоғын бір-екі түрлі гүлден де құрастыруға болады.
Флористің айтуынша, арзан гүл шоғы үшін әртүрлі гүлдердің көп мөлшерін сатып алудың қажеті жоқ.
"Мысалы, қазір хризантема мен қалампыр өте әдемі. Оларды үйлесімді түстермен таңдап, бір бұтақ жасыл желек қоссаңыз, шағын гүл шоғы дайын болады", – деді маман.
Сонымен қатар бұл гүлдер вазада ұзақ уақыт сақталып, көз қуанта алады.
Тағы бір нұсқа – бірнеше маусымдық гүлді үйлестіру.
"Бір гладиолус, бір георгин және, мысалы, астра немесе хризантема бұтағын ерекше безендірсеңіз, бағасы қолжетімді әрі қызықты гүл шоғы шығады", – деді Кристина Козырева.
Флорист әсіресе астраға назар аударуға кеңес береді. Мысалы, осы гүлдерден оазиске жасалған шағын композициялардың орташа бағасы шамамен 5000 теңге.
Жергілікті гүлдер де үнемдеуге мүмкіндік береді
Букет таңдағанда жергілікті өндірушілер мен әуесқой бағбандар өсіретін бақша гүлдерін де қарастыруға болады.
Флористің түсіндіруінше, дүкендегі және саяжайда өсірілген гүлдердің бағасы айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.
"Астра секілді бақша гүлдерін саяжайдан сатып алуға да, дүкеннен алуға да болады. Олардың бағасы қатты өзгереді, себебі сырттан әкелінетін гүлдерге тасымалдау және басқа да шығындар жұмсалады", – деп түсіндірді ол.
Козырева жұмыс істейтін дүкен негізінен шетелден әкелінетін гүлдерді сатады. Негізгі жеткізуші елдер – Түркия, Нидерланд, Қытай және Эквадор. Ал маусымдық гүлдер жергілікті өндірушілер мен жылыжайлардан сатып алынады.
1 қыркүйекке дейін гүлдер қымбаттай ма
Флористің айтуынша, 2026 жылы былтырғы жылмен салыстырғанда гүл бағасы айтарлықтай өспеген.
"Өткен жылмен салыстырғанда бағалар салыстырмалы түрде өзгеріссіз қалды. Тәжірибелі гүл сатушылардың өз көтерме-бөлшек қоймалары бар, сондықтан олар бағаны қатты көтермей сата алады", – деді Кристина Козырева.
Сондықтан ақшаны үнемдегісі келетін ата-аналарға қымбат импорттық гүлдерден жасалған үлкен композицияның орнына маусымдық гүлдерден жасалған шағын букет таңдауға болады.
Гүл шоғын қашан сатып алған дұрыс
Сурет: Zakon.kz.
Гүлді міндетті түрде 1 қыркүйек күні таңертең сатып алудың қажеті жоқ. Флористің айтуынша, гүл шоғын мерекеден бір күн бұрын кешке алуға болады. Дұрыс сақталған жағдайда ол келесі таңға дейін балғын күйін сақтайды.
Гүлдердің жағдайына ауа температурасы, су мөлшері, ылғалдылық және күн сәулесінің тікелей түсуі әсер етеді. Сондықтан сатып алғаннан кейін гүл шоғын салқын жерде, күн сәулесі тікелей түспейтін орында, жеткілікті мөлшерде су құйып сақтау керек.
"Мерекеге гүл шоғын сатып алғанда, ең алдымен оның сыртқы түріне, гүлдердің балғындығына назар аудару қажет. Оны күн сәулесі түспейтін салқын жерде, жеткілікті мөлшерде сумен сақтау керек. Осылайша, гүл шоғын мерекелік жиынға бір күн қалғанда сатып алсаңыз да, таңертеңге дейін балғын әрі әдемі қалпын сақтайды", – деді флорист.
Қандай гүл шоғын таңдаған дұрыс
Мұғалімді құттықтап, артық ақша жұмсамағыңыз келсе, үлкен композиция таңдаудың қажеті жоқ. Георгин, гладиолус, астра, хризантема немесе қалампыр секілді күзгі гүлдерден жасалған букет жарқын әрі әдемі көрінеді және қымбат импорттық гүлдерден жасалған үлкен композициядан арзанға түседі.
Сурет: Zakon.kz.
3500-5000 теңге шамасында жұмсағыңыз келсе, жеті раушаннан тұратын шағын букет немесе маусымдық гүлдерден жасалған композицияны таңдауға болады.
Ал 5000-15 000 теңге аралығында бюджет болса, таңдау мүмкіндігі әлдеқайда кең: көлемді композиция жасауға немесе лилия, калла, орхидея секілді қымбатырақ әрі ерекше гүлдерді таңдауға болады.