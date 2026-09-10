Алаяқтар қазақстандықтарға заңсыз несие рәсімдету үшін қандай айла тәсілдер қолданады
Әдетте алаяқтар адамның телефонына, банк қосымшасына немесе басқа да қаржылық сервистеріне қол жеткізуге тырысады. Ол үшін түрлі тәсілдерді қолданады.
"Қорғаныс" немесе "техникалық" несие
Алдымен алаяқ өзін байланыс операторының қызметкері ретінде таныстырып, SMS арқылы келген кодты айтуды сұрауы мүмкін. Кейін банк, полиция немесе мемлекеттік орган қызметкері ретінде қоңырау шалып, азаматтың атына несие рәсімдеуге немесе күдікті операция жасауға әрекет жасалып жатқанын айтады.
Содан кейін ақшаны "қорғау" немесе өтінімді жою үшін адамды "қорғаныс" немесе "техникалық" аталатын несие рәсімдеуге өз еркімен көндіреді.
Ол үшін алаяқтар биометриялық сәйкестендіруден өтуді, банк қосымшасындағы операцияны растауды, экранды көрсетуді немесе екінші құрылғыны пайдалануды сұрауы мүмкін.
Несие рәсімделгеннен кейін азаматты ақшаны "қауіпсіз", "резервтік" немесе "арнайы" шотқа аударуға көндіреді. Шын мәнінде, ақша алаяқтардың шотына түседі, ал несиені азаматтың өзі өтеуге мәжбүр болады.
"Жеңілдетілген" несие схемасы
Бұл жағдайда алаяқтар несие рәсімдеуге тиімді шарттармен көмектесуге уәде береді. Мысалы, мемлекеттік бағдарлама немесе бизнес үшін несие алуға көмектесетінін айтады.
Несие рәсімдеу үшін олар арнайы қосымша орнатуды, биометриялық сәйкестендіруден өтуді немесе телефон мен банк қосымшасына кіруге рұқсат беруді сұрайды.
Қаржылық сервистерге қол жеткізгеннен кейін алаяқтар онлайн несие рәсімдеп, ақшаны өздері басқаратын шоттарға аударады. Кейде адам несие туралы қарызы бар екені туралы хабарлама алғаннан кейін ғана біледі.
Неден сақтану керек?
Мамандар алаяқтық болуы мүмкін екенін көрсететін мынадай белгілерге назар аударуға кеңес береді:
- несиені кейін жою немесе "қорғау" үшін рәсімдеуді ұсыну;
- қосымшаны шұғыл түрде орнатуды сұрау;
- экранды көрсетуді немесе бейнебайланыс қосуды талап ету;
- бөгде адамның нұсқауымен биометриялық сәйкестендіруден өтуді сұрау;
- қысым көрсету, қорқыту және шұғыл әрекет етуді талап ету;
- несиені ерекше немесе жеңілдетілген шарттармен рәсімдеуге уәде беру;
- несиенің міндетті түрде мақұлданатынына кепілдік беру.
Маңызды: банк, мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері несиені кейін жою үшін рәсімдеуді, бөгде қосымшаларды орнатуды немесе телефон мен банк қосымшасына қашықтан қол жеткізуді талап етпейді.
Сондай-ақ жеңілдетілген несиені міндетті түрде рәсімдеп беремін деп уәде ететін делдалдарға сенуге болмайды. Несие беру туралы шешімді тікелей банк немесе МҚҰ қабылдайды.
Өзіңізді қалай қорғауға болады?
- SMS және push-хабарламалар арқылы келген кодтарды ешкімге айтпаңыз.
- Телефон немесе мессенджер арқылы бейтаныс адамдардың нұсқауларын орындамаңыз.
- Олардың өтініші бойынша қосымша орнатпаңыз.
- Телефоныңызды бөгде адамдарға бермеңіз.
- Банк қосымшасын пайдаланған кезде экранды көрсетуді және бейнебайланысты қоспаңыз.
- Бейтаныс адамдардың нұсқауы бойынша екінші құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Күрделі құпиясөздер мен екі факторлы аутентификацияны қолданыңыз.
- Банк хабарламалары мен кредиттік тарихыңызды тұрақты түрде тексеріп отырыңыз.
- Қажет болса, "Стоп-кредит" сервисін пайдаланыңыз.
- Күмән туындаса, банкке немесе МҚҰ-ға ресми нөмірі арқылы өзіңіз қоңырау шалыңыз.
Егер сіздің атыңызға несие рәсімделіп қойса
Егер алаяқтар сіздің атыңызға несие рәсімдеп қойған болса, Агенттік ведомствоның ресми сайтындағы "Менің атыма алаяқтық жолмен несие рәсімделсе, не істеу керек?" жадынамасымен танысуға кеңес береді.
Агенттік азаматтарды сақ болуға және бөгде адамдарға телефонына, банк қосымшаларына және жеке деректеріне қол жеткізуге жол бермеуге шақырады.