#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
453.71
505.8
5.63
Кеңестер

Қазақстанда шетелге жұмысқа жіберу тәртібіне қатысты жаңа талаптар әзірленіп жатыр

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 12:44 Фото: freepik
Қазақстанда азаматтарды шетелге жұмысқа орналастыратын агенттіктерге қойылатын талаптар күшейтілмек, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 30 қазанда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (ЕӘҚМ) мәлімдемесінен белгілі болды.

Ведомствоның мәліметінше, қазақстандықтарды шетелге жұмысқа орналастыру қызметін көрсететін жеке жұмыспен қамту агенттіктерінің қызметін ашық етуге бағытталған заңнамалық өзгерістер әзірленіп жатыр.

Мамандардың айтуынша, реттеу тетіктерін жетілдіру қажеттілігі азаматтардың адал емес делдалдардың қызметіне жүгінген кезде тап болуы мүмкін тәуекелдерге байланысты туындаған.

Атап айтқанда, азаматтарға шетелде тартымды шарттармен жұмыс ұсыну, делдалдық қызмет үшін қомақты ақша алу, алайда іс жүзінде жұмыс жағдайлары бастапқы уәделерге сәйкес келмейтін жағдайлар кездеседі.

Бұдан бөлек, азаматтар баратын елде заңды түрде жұмыс істеуге мүмкіндік бермейтін құжаттармен шетелге шыққан жағдайда да қосымша тәуекелдер туындайды.

"Қарастырылып жатқан тетіктердің бірі – жеке жұмыспен қамту агенттіктерінің мемлекеттік цифрлық тізілімін жүргізу. Сондай-ақ агенттіктер азаматты шетелге жібермес бұрын жұмыс беруші, бос жұмыс орны және алдағы жұмысқа орналасу шарттары туралы мәліметтердің дұрыстығын растауға міндеттелуі мүмкін", – деп хабарлады ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар шетелге шықпас бұрын азаматқа жұмысқа орналасу шарттары, еңбекақы мөлшері мен төлеу тәртібі, жұмыс орны, тұру жағдайлары және басқа да маңызды талаптар туралы ақпарат берілуі тиіс.

Сондай-ақ мұндай агенттіктердің қызметін пайдаланатын азаматтарға қосымша қаржылық кепілдік беру мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Ол үшін Қазақстан аумағындағы екінші деңгейлі банкте жұмысқа орналасатын азаматтың атына кепілдік жарна енгізу тетігі ұсынылуда.

Бұл кепілдік азаматтың шетелде одан әрі болуына кедергі келтіретін және оның Қазақстанға оралуын талап ететін жағдайлар туындаған кезде пайдаланылуы мүмкін.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынылып отырған өзгерістер әзірге әзірлеу және талқылау сатысында екенін, сондықтан олар қолданыстағы заңнама нормалары болып саналмайтынын атап өтті.

Сонымен қатар ведомство шетелде жұмыс істеуді жоспарлап жүрген қазақстандықтарға мынадай кеңес береді:

  • Делдал мен шетелдік жұмыс беруші туралы ақпаратты тексеру;
  • Жұмыс шарттарын алдын ала нақтылау;
  • Міндетті түрде жазбаша еңбек шартын жасасу;
  • Таңдалған елде заңды жұмыс істеу үшін қандай құжаттар мен рұқсаттар қажет екенін анықтау;
  • Жұмысқа орналастыру үшін алдын ала қомақты ақша төлеуді талап ететін ұсыныстарға сақтықпен қарау;
  • Егер бұл баратын елдің заңдарына қайшы келсе, туристік визамен барып, жұмысқа орналасқаннан кейін құжат рәсімдеу туралы ұсыныстарға келіспеу.

2026 жылғы 21 қазанда Қазақстанның Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдерінде жұмыс істеген кезде еңбек шартын жасасудың маңыздылығы туралы ескерткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қазақстанда мектеп әжетханаларына жаңа талаптар енгізіледі
10:53, 19 ақпан 2024
Қазақстанда мектеп әжетханаларына жаңа талаптар енгізіледі
Автовокзал, автостанциялар, жолаушылар тасымалы, талаптар, норма
12:55, 22 желтоқсан 2024
Автовокзалдарға, автостанцияларға және жолаушылар тасымалына қойылатын талаптар белгіленді
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
14:14, 28 мамыр 2026
Құрылыс нысандарын пайдалануға қатысты жаңа талаптар бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Особенное чувство&quot;: Александр Зверев поделился эмоциями от лидерства в мировом рейтинге
12:34, Бүгін
"Особенное чувство": Александр Зверев поделился эмоциями от лидерства в мировом рейтинге
Чемпионат мира по борьбе
12:12, Бүгін
Осимжан Дастанбек разгромил монгола, но проиграл иранцу в "утешиловке" чемпионата мира
Сенегальский форвард &quot;Минска&quot; Матару Дийе может перейти в один из клубов КПЛ
12:09, Бүгін
Сенегальский форвард "Минска" Матару Дийе может перейти в один из клубов КПЛ
Елена Рыбакина
11:43, Бүгін
"Спасибо всем": Рыбакина сделала заявление после гарантированного лидерства в рейтинге WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: