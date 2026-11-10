#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Кеңестер

Леопард пальтосы сәнге қайта оралды

Леопард пальтосы сәнге қайта оралды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 13:26 Сурет: magnific
Сән сарапшыларының айтуынша, 2026 жылдың күз-қыс маусымында леопард өрнекті пальто қайтадан басты сән трендтерінің біріне айналады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Vogue басылымының жазуынша, жануарлар өрнегінің сәнге қайта оралуы британдық модель Кейт Мосстың стилін еске салады. Ол мұндай сырт киімді 2000-жылдардың өзінде жеке стилінің ерекшелігіне айналдырған.

2000-жылдардың ортасында модель қысқа леопард пальтосын қара шолақ шалбармен және балеткалармен үйлестірген. Кейін ұзын үлгілерін тар джинсы мен қысқа қонышты етікпен киген.

Жаңа маусымда бұл тренд заманауи үлгіде ұсынылды. Celine және Givenchy сән үйлері ұзын леопард пальтоларын қара түсті аяқ киіммен және қарапайым аксессуарлармен үйлестірді. Күнделікті образда мұндай пальтоны кең джинсы, тоқыма киімдер, биік етік және замша аяқ киіммен кию ұсынылады.

Осылайша, көзге бірден түсетін леопард пальтосы күзгі гардеробтың басты ерекшелігіне айналып, үйреншікті классикалық пальтоларды алмастыруы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Пожарная служба, пожарный, пожарные, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме
15:30, Бүгін
Қазақстандағы жеке үйлерде өрттің неден шығатыны айтылды
Танымал стилист биылғы күз бен қыстың сәтті түстер үйлесімін атап көрсетті
13:06, 03 қараша 2025
Танымал стилист биылғы күз бен қыстың сәтті түстер үйлесімін атап көрсетті
Аптап ыстық, бұршақ, ауа райы болжамы, 30 шілде, Қазақстан, дауылды ескерту
21:09, 29 шілде 2026
"Аптап ыстық қайта оралды". Қазақстан бойынша дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Андрей Мартин покинет &quot;Ордабасы&quot; после исторического сезона
16:18, Бүгін
Андрей Мартин покинет "Ордабасы" после исторического сезона - "Инсайды от Карпа"
Адильбек Кожахан (в синем) выходит на финальный бой чемпионата Казахстана-2026
16:03, Бүгін
"Кожахан - новый лидер в проблемном весе": тренер Едилов об итогах чемпионата РК по боксу
Пётр Ян
15:57, Бүгін
Пётр Ян считает Дмитрия Бивола лучшим боксёром в мире
Андрей Мартин на тренировке &quot;Ордабасы&quot;
15:48, Бүгін
Появилась информация о грядущем увольнении Мартина с поста главного тренера "Ордабасы"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: