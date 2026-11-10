Леопард пальтосы сәнге қайта оралды
Vogue басылымының жазуынша, жануарлар өрнегінің сәнге қайта оралуы британдық модель Кейт Мосстың стилін еске салады. Ол мұндай сырт киімді 2000-жылдардың өзінде жеке стилінің ерекшелігіне айналдырған.
2000-жылдардың ортасында модель қысқа леопард пальтосын қара шолақ шалбармен және балеткалармен үйлестірген. Кейін ұзын үлгілерін тар джинсы мен қысқа қонышты етікпен киген.
Жаңа маусымда бұл тренд заманауи үлгіде ұсынылды. Celine және Givenchy сән үйлері ұзын леопард пальтоларын қара түсті аяқ киіммен және қарапайым аксессуарлармен үйлестірді. Күнделікті образда мұндай пальтоны кең джинсы, тоқыма киімдер, биік етік және замша аяқ киіммен кию ұсынылады.
Осылайша, көзге бірден түсетін леопард пальтосы күзгі гардеробтың басты ерекшелігіне айналып, үйреншікті классикалық пальтоларды алмастыруы мүмкін.