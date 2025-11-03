#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Танымал стилист биылғы күз бен қыстың сәтті түстер үйлесімін атап көрсетті

Танымал стилист биылғы күз бен қыстың сәтті түстер үйлесімін атап көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 13:06 Сурет: Telegram/Александр Рогов
"Модный приговор" бағдарламасының жүргізушісі және стилисті Александр Рогов 2025 жылдың күз бен қыс маусымына арналған ең әдемі түстер үйлесімдерін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Telegram желісінде ол сәнқойларға қара-көк пен шоколадты қоңырдың, сондай-ақ жасыл реңктері мен шоколадты қоңырдың үйлесімін назарға алуға кеңес берді.

Сондай-ақ маман мысал ретінде бірнеше фотосурет жариялап, модельдерге сәйкес стильді образдарды көрсетті.

Бұған дейін көлікті қысқа қалай дайындау керектігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Танымал дәрігер аспириннің қауіпті екенін ескертті
17:14, 08 қыркүйек 2025
Танымал дәрігер аспириннің қауіпті екенін ескертті
Қазақстандағы ең танымал ұлттық 5 спорт түрі
11:50, 12 мамыр 2023
Қазақстандағы ең танымал ұлттық 5 спорт түрі
Екібастұз бен Риддер жылу маусымына дайын ба? Энергетика министрлігі түсінік берді
20:20, 25 қыркүйек 2023
Екібастұз бен Риддер жылу маусымына дайын ба? Энергетика министрлігі түсінік берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: