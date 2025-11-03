Танымал стилист биылғы күз бен қыстың сәтті түстер үйлесімін атап көрсетті
Сурет: Telegram/Александр Рогов
"Модный приговор" бағдарламасының жүргізушісі және стилисті Александр Рогов 2025 жылдың күз бен қыс маусымына арналған ең әдемі түстер үйлесімдерін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Telegram желісінде ол сәнқойларға қара-көк пен шоколадты қоңырдың, сондай-ақ жасыл реңктері мен шоколадты қоңырдың үйлесімін назарға алуға кеңес берді.
Сондай-ақ маман мысал ретінде бірнеше фотосурет жариялап, модельдерге сәйкес стильді образдарды көрсетті.
Бұған дейін көлікті қысқа қалай дайындау керектігін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript