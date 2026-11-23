Стилист Жаңа жылға арналған сәнді киім үлгілерін атады
Сурет: Telegram/Александр Рогов
Танымал стилист, "Модный приговор" телешоуының жүргізушілерінің бірі Александр Рогов сән брендтерінің Жаңа жылға арнап ұсынған мерекелік киім топтамаларына назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол өз ұсыныстарын Telegram-арнасында бөлісті.
"Көптеген бренд Жаңа жылға арналған мерекелік топтамаларын шығарды. Олардың арасында барқыт, жаккард және жылтырақ әшекейлі маталар көп. Бұл таңғаларлық емес", – деп жазды сән сарапшысы.
Бұған дейін стилист күнделікті киім үлгісін ерекше көрсетуге көмектесетін сәндік кеңесімен көпшілікті таңғалдырған еді.
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