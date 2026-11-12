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Қара түстің орнын басатын жаңа реңк: стилист маусым трендін атады

Қара түстің орнын басатын жаңа реңк: стилист маусым трендін атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 11:35 Сурет: Telegram/Александр Рогов
"Сәнді үкім" шоуының стилисті әрі жүргізушісі Александр Рогов 2026 жылдың күз-қыс маусымындағы басты түс трендін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол Telegram-арнасында гардеробтағы үйреншікті қара түстің орнын графит реңкі басуы мүмкін екенін атап өтті.

"2026 жылдың күз-қыс маусымында графит түсі қара түске балама болады. Қанық, ұстамды әрі әмбебап реңк кез келген гардеробқа оңай үйлесіп, түрлі түстерді үйлестіруге негіз болады", – деді стилист.

Сондай-ақ Рогов графит түсімен ерекше жарасатын реңктерді атады. Олардың қатарында:

  • шоколад түсті;
  • кобальт көк;
  • бордо;
  • нәзік қызғылт;
  • хаки түстері бар.

Маман күнделікті киім үлгілерінде түс үйлесімдерімен тәжірибе жасап, қарама-қайшылықтарға мән беруге және қою сұр түсті негізгі реңк ретінде пайдалануға кеңес береді.

Бұған дейін сән дизайнерлері 2000 жылдардағы танымал киім үлгісін қайтадан сәнге қосқаны хабарланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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