Қара түстің орнын басатын жаңа реңк: стилист маусым трендін атады
Сурет: Telegram/Александр Рогов
"Сәнді үкім" шоуының стилисті әрі жүргізушісі Александр Рогов 2026 жылдың күз-қыс маусымындағы басты түс трендін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол Telegram-арнасында гардеробтағы үйреншікті қара түстің орнын графит реңкі басуы мүмкін екенін атап өтті.
"2026 жылдың күз-қыс маусымында графит түсі қара түске балама болады. Қанық, ұстамды әрі әмбебап реңк кез келген гардеробқа оңай үйлесіп, түрлі түстерді үйлестіруге негіз болады", – деді стилист.
Сондай-ақ Рогов графит түсімен ерекше жарасатын реңктерді атады. Олардың қатарында:
- шоколад түсті;
- кобальт көк;
- бордо;
- нәзік қызғылт;
- хаки түстері бар.
Маман күнделікті киім үлгілерінде түс үйлесімдерімен тәжірибе жасап, қарама-қайшылықтарға мән беруге және қою сұр түсті негізгі реңк ретінде пайдалануға кеңес береді.
Бұған дейін сән дизайнерлері 2000 жылдардағы танымал киім үлгісін қайтадан сәнге қосқаны хабарланған еді.
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