Бір қателік ұйқысыз түнге себеп болуы мүмкін: кешкі аста неден бас тартқан жөн
Real Simple басылымының жазуынша, кешкі астан бас тарту келесі күні таңертең тәбеттің шамадан тыс ашылуына әкелуі мүмкін. Соның салдарынан адам артық тамақтанып, күні бойы аштық сезімін бақылауда қиналады.
Сонымен қатар ұйқы сапасына тек тамақтану уақыты ғана емес, кешкі астың құрамы да әсер етеді. Мамандар құрамында талшық, магний және триптофан мол тағамдарды таңдауға кеңес береді.
Оларға жапырақты көкөністер, тұтас дәнді өнімдер, жаңғақтар, дәндер, жұмыртқа, құс еті, сүт өнімдері және тофу жатады.
Ал қаныққан майлар мен қосылған қант мөлшері жоғары тағамдарды, сондай-ақ алкоголь мен кофеинді шектеген жөн.
Габриэль Кишнердің айтуынша, ұйықтар алдында аз уақыт бұрын тым көп тамақтану жайсыздық, қыжыл тудырып, ұйықтап кетуді қиындатуы мүмкін.
Егер кешкі уақытта тәбет болмаса, мамандар толыққанды кешкі ас ішуге өзіңізді мәжбүрлеуге кеңес бермейді. Оның орнына ақуыз, талшыққа бай көмірсулар мен пайдалы майларды біріктіретін жеңіл әрі құнарлы тіскебасар таңдауға болады. Мысалы, жержаңғақ пастасы мен банан жағылған тұтас дәнді нан немесе жидек қосылған йогурт.
Ескерту: ақпараттық сипаттағы материалдарды дәрігердің кеңесімен теңестіруге болмайды. Кез келген шешім қабылдамас бұрын маманмен кеңесіңіз.