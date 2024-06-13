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Алматы және Астана қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі 13 маусымдағы валюта бағамдары

Валюта бағамы анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2024 11:09 Сурет: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді орташа сараланған сатып алу-сату бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық Банкінің 2024 жылғы 13 маусымдағы бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 451,77 теңге, еуро – 485,97 теңге, рубль – 5,07 теңге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 457 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 451,9 тенге, продажи – 453,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 491 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 452,5 тенге, продажи – 453,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 489 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,05 тенге.

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