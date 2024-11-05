5 қарашадағы саудада доллар аздап арзандады

Қазақстан қор биржасында (KASE) 2024 жылғы 5 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күнделікті сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,91 тенге, понизившись на 1,24 тенге.

Средневзвешенный курс юаня снизился до 68,77 тенге (-0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,1-491,1 тенге, евро – по 531,5-535,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 5 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,15%, до 75,19 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,17%, до 71,59 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,36 тенге, евро – 533,45 тенге, рубля – 4,99 тенге.