Үндістанда тікұшақ апатынан жеті адам қаза тапты

PTI агенттігінің мәліметінше, бортта алты қажы мен бір ұшқыш болған. Апаттан аман қалған ешкім жоқ.

Тікұшақ таңертең ерте теңіз деңгейінен 3 500 метр биіктікте орналасқан Кедарнатх ауылынан ұшып шыққан. Ұшқаннан көп ұзамай жерге құлап, өртеніп кеткен.

Helicopter carrying pilgrims travelling from Dehradun to Kedarnath crashed after going missing in Gaurikund, Uttarakhand#helicopter #helicoptercrash #Kedarnath #Gaurikund pic.twitter.com/jBdlKZyWGs