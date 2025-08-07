Синоптиктер Алматы және тағы екі қала тұрғындарына ескерту жасады
РГП "Қазгидромет" мамандары Алматы, Ақтөбе және Атырау қалаларының тұрғындарына қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, бүгін ҚМЖ (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) күтіледі.
"2025 жылғы 7 тамызда Алматы, Ақтөбе қалаларында, түнде Атырау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", – делінген РГП "Қазгидромет" сайтына бейсенбіде жарияланған хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (дұрыс ауа райының болмауы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі, олар атмосфералық ауаның төменгі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.
ҚМЖ кезінде тұрғындарға ауада ұзақ уақыт болуды, әсіресе автокөлік жолдарына немесе басқа ластаушы көздерге жақын жерде болуды қысқартуы ұсынылады. Созылмалы тыныс алу жүйесі, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулары бар адамдарға далада болғанда қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүру ұсынылады.
Бұрын хабарланғандай, Қазақстанның 17 облысында 2025 жылғы 7 тамызға синоптиктер дауылды ескерту жариялаған болатын.
