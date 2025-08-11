Синоптиктер Алматы, Астана және тағы екі қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2025 жылғы 11 тамызда, Павлодар, Алматы, Атырау және Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ақпарат РМК "Қазгидромет" сайтында жарияланды.
"2025 жылғы 11 тамызда Павлодар мен Алматы қалаларында, түнде – Атырау мен Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", – делінген синоптиктердің төрт қаланың тұрғындарына жолдаған үндеуінде, ол дүйсенбі күні жарияланды.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл атмосфераның төменгі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныш ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада болу уақытын, әсіресе автожолдар мен басқа да ластау көздерінің маңында, мүмкіндігінше шектеу ұсынылады.
Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулары бар адамдарға ашық ауада жүргенде қажетті дәрі-дәрмектерді өзімен бірге алып жүру ұсынылады.
Бұған дейін 2025 жылғы 11 тамызға Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланғаны хабарланған болатын.
