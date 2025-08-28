Синоптиктер Алматы, Астана және тағы екі қала тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның төрт қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМҚК мамандары мәлімдеді.
"2025 жылғы 28 тамызда Жезқазғанда, Балқашта, Алматыда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, түнде – Астанада", – деп жазылған гидрометорталығының сайтына жарияланған хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (дұрыс желдің болмауы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі, олар атмосфераның төменгі қабатында зиянды (ластанатын) заттардың жиналуына ықпал етеді.
Қолайсыз метеожағдай кезінде қала тұрғындарына, әсіресе автожолдарға немесе басқа ластанатын көздерге жақын жерде ашық ауада көп уақыт өткізбеу ұсынылады. Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулары бар адамдарға далада жүрген кезде қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүру қажет.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript