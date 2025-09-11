Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына синоптиктер ескерту жасады
Қазақстанның екі қаласында бүгін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бейсенбі күні "Қазгидромет" РМК ресми сайтында жарияланды.
"2025 жылдың 11 қыркүйегінде Ақтөбеде, түнде – Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанады", – делінген гидрометорталықтың хабарламасында.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тынық ауа, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдар мен басқа да ластау көздерінің маңында ұзақ уақыт болмауға кеңес беріледі. Ал тыныс алу жолдарының созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық дерттері бар адамдарға сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру ұсынылады.
