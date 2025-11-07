#Халық заңгері
Қоғам

Атырау және Алматы тұрғындарына ескерту жасалды: ауада зиянды заттар көбеюі мүмкін

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 12:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанның екі қаласында бүгін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат РГП "Қазгидромет" сайтында жарияланды.


"2025 жылдың 7 қарашасында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Атырау және Алматы қалаларында күтіледі", – делінген ескертуде.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл ауа райының қысқа мерзімді факторларының (штиль, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы, ол атмосфераның төменгі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.

Мұндай жағдайда тұрғындарға, әсіресе автожолдар маңында немесе ластану көздеріне жақын жерлерде ашық ауада болу уақытын шектеу ұсынылады.

Ал өкпе, жүрек-қан тамыр және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі тиіс.

Бұған дейін синоптиктер 7 қараша күні Астана, Алматы және еліміздің 15 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.

