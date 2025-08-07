#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Қоғам

Жұмыссыз азаматтардың МӘМС-ке қатысу мүмкіндігі артады

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 14:54 Фото: Zakon.kz
Келесі жыл республикалық бюджеттен өңір әкімдіктеріне 32 млрд теңге бөлінеді. Бұл қаражат жұмыссыздар мен әл-ауқаты төмен азаматтарды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырумен қамтамасыз етуге жұмсалады.

Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, қосымша 1 миллионға жуық азамат жоспарлы медициналық көмекпен қамтылады, деп жазады qazaqstan.tv.

Бұл халықтың денсаулығын жақсартуға және жалпы ұлттық әл-ауқатты арттыруға сеп болмақ. Жүйенің тағы бір жаңашылдығы енді жоғарғы шектеу алынып тасталады.

"Қазіргі таңда ол жоғарғы шектеу ең төменгі жалақыға тең болатын. Шамалы теңсіздік болатын. Мысалы, 200 мың теңге алатын адам 4 мың төлейтін болса, 850 мың алатын адам ол 17 мың теңгеден аспайды. 2 млн алса да, 17 мыңнан аспайтын. Енді сол әділеттілікті қайтадан орнатып, жоғарғы деңгей алып тасталып отыр. Ол осы жүйеге 200 млрд теңгедей алып келеді. Жаңа жүйеге 1 млн адам келеді дедік қой. Сол жарналарына да, бәріне жетеді деп ойлаймыз." Ләззат Шоманова, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің департамент директоры
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады
Қоғам
17:50, Бүгін
Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады
Жамбыл облысында жүкті әйелін өлтірген ер адамға үкім шықты
Қоғам
17:40, Бүгін
Жамбыл облысында жүкті әйелін өлтірген ер адамға үкім шықты
Алматыдағы "Жібек Жолы" базары бұзылатыны рас па
Қоғам
17:25, Бүгін
Алматыдағы "Жібек Жолы" базары бұзылатыны рас па
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: