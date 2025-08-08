#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Павлодарда кәмелет жасына толмаған балаға ішімдік сатқан дүкен иесі анықталды

08.08.2025 11:28
Ертіс өңірінің полицейлері кәмелетке толмағандарға алкоголь және темекі өнімдерін заңсыз сату фактілерін анықтау бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде.

Бірақ тұрақты түсіндіру жұмыстарына қарамастан, сатушылар пайда табу үшін заңнаманы бұзады. Мәселен, Павлодар дүкендерінің бірінде өңірдің полицейлері кәмелетке толмаған адамға алкоголь өнімдері мен темекі сату фактісінің жолын кесті, онда дүкен сатушысы құжаттарды және сатып алушының жасын сұрамай тауарды сатты.

Дүкен иесіне қатысты әкімшілік материал толтырылды. Материалдар сотқа қарау және шешім қабылдау үшін жіберілді.

"Мас азаматтар көбінесе қылмыстың құрбаны болады. Айта кету керек, осы жылдың басынан бастап полицейлер қоғамдық орындарда мас күйінде пайда болғаны және алкогольдік ішімдіктерді ішкені үшін 5695 құқық бұзушы жауапқа тартылды. Мәжбүрлеп емдеуге алкоголь мен нашақорлыққа тәуелді 229 адам жіберілді. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына осындай 10 мыңнан астам адам айығу болу үшін орналастырылды", – дейді Павлодар облысы ПД.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дженнифер Лопес концерті: 10 тамыз күні Алматыда қозғалыс қалай ұйымдастырылады
Қоғам
12:37, Бүгін
Дженнифер Лопес концерті: 10 тамыз күні Алматыда қозғалыс қалай ұйымдастырылады
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Қоғам
12:20, Бүгін
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
