Павлодарда кәмелет жасына толмаған балаға ішімдік сатқан дүкен иесі анықталды
Фото: pexels
Ертіс өңірінің полицейлері кәмелетке толмағандарға алкоголь және темекі өнімдерін заңсыз сату фактілерін анықтау бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде.
Бірақ тұрақты түсіндіру жұмыстарына қарамастан, сатушылар пайда табу үшін заңнаманы бұзады. Мәселен, Павлодар дүкендерінің бірінде өңірдің полицейлері кәмелетке толмаған адамға алкоголь өнімдері мен темекі сату фактісінің жолын кесті, онда дүкен сатушысы құжаттарды және сатып алушының жасын сұрамай тауарды сатты.
Дүкен иесіне қатысты әкімшілік материал толтырылды. Материалдар сотқа қарау және шешім қабылдау үшін жіберілді.
"Мас азаматтар көбінесе қылмыстың құрбаны болады. Айта кету керек, осы жылдың басынан бастап полицейлер қоғамдық орындарда мас күйінде пайда болғаны және алкогольдік ішімдіктерді ішкені үшін 5695 құқық бұзушы жауапқа тартылды. Мәжбүрлеп емдеуге алкоголь мен нашақорлыққа тәуелді 229 адам жіберілді. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына осындай 10 мыңнан астам адам айығу болу үшін орналастырылды", – дейді Павлодар облысы ПД.
