Қазақстанда су астынан тікұшақ сынықтары мен бір адамның мәйіті табылды
ТЖМ, ІІМ және басқа да ведомстволардың бірлескен операциясы барысында "Қазақстан Ғарыш Сапары" АҚ-ның спутниктік деректері мен математикалық есептеулері тікұшақтың ықтимал орналасқан аумағын анықтауға көмектесті.
Сурет: Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Сурет: Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Аталған ауданға арнайы техника мен іздеу топтары жіберіліп, су астындағы жұмыстар кезінде 14 метр тереңдікте әуе кемесінің ішінара сынықтары мен бір адамның мәйіті табылды. Қазіргі уақытта марқұмды сәйкестендіру жұмыстары жүріп жатыр.
Сурет: Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Қорғаныс министрлігі іздеу жұмыстары судың лайлылығы мен көрінудің нашарлығына байланысты күрделі жағдайда жалғасып жатқанын атап өтті.
Соған қарамастан, барлық күш операцияны тез әрі үйлесімді аяқтауға бағытталған.
Еске салайық, 2025 жылғы 25 шілдеде Алматы облысында жоспарлы ұшу кезінде Қарулы күштердің Әуе қорғаныс күштеріне тиесілі EC-145 тікұшағы радарлардан жоғалып кеткен.
Кейінірек ТЖМ жоғалған тікұшақты неге ұзақ іздеп жатқанын түсіндірді.