Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Сурет: видео скрині
ТЖМ қызметкерлері өрттің таралуына жол бермей, газ баллондарының жарылысын болдырмады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін, 12 тамызда Түркістанда сауда бутикта өрт шықты. Өрттің көрші нысандарға таралу қаупі болды.
"Жедел жеткен құтқарушылар өрттің таралуына жол бермей, 80 шаршы метр алаңдағы өртті тез арада сөндірді. Сондай-ақ өрттен 2 газ баллоның шығарды", - деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі анықталып жатыр.
