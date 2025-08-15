#Қазақстан
Қоғам

Алматыда 85 жасар әжей ЖОО-ға түсу үшін ҰБТ тапсыруға келді

Алматыда 85 жасар әжей ЖОО-ға түсу үшін ҰБТ тапсыруға келді , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 09:21 Сурет: Telegram/TESTCENTERKZ
13 тамызда Алматы қаласында өткен тамыз айындағы ҰБТ-ға ерекше қатысушы 85 жастағы Нұрихан апа келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық тестілеу орталығы таратқан мәліметке сүйенсек, ғұмырын бала тәрбиесіне арнаған ана, жастық шағында қол жетпеген арманына – жоғары білімге – енді қол созуда. Биыл Нұрихан апа көптен бергі арманын орындап, университетке түсу үшін ҰБТ тапсырып көруді ұйғарған. Жақындарының қолдауымен ҰБТ-ға тіркеліп, көптен күткен сәтіне жетті.

Тестілеу күні балалары демеуші болып жанынан табылды. Емтихан басталар алдында Нұрихан апа талапкерлерге ақ батасын беріп, "Оқу мен білімге ұмтылу – ешқашан кеш емес" екенін жүрекжарды тілегімен жеткізді.

"Бұл жолы компьютермен жұмыс істеу дағдысының жоқтығы тест тапсыруға кедергі болды. Дегенмен, Нұрихан апа компьютерді үйреніп, келесі жылы қайта келуге ниетті екенін айтты",- делінген ақпаратта.

Сурет: Telegram/TESTCENTERKZ

Ұлттық тестілеу орталығы Нұрихан апаға мықты денсаулық, табыс және жігер тіледі.

Бұған дейін Мұхтар Әуезов атындағы ОҚУ-дың бұрынғы басшыларына қатысты сот үкімі шыққандығын жазған болатынбыз.

