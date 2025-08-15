#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Астанада "Бәйтерек" монументінің жанындағы қиылысты кешкі уақытта жабылады

Астанада &quot;Бәйтерек&quot; монументінің жанындағы қиылысты кешкі уақытта жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 19:18 Сурет: Zakon.kz
Астанада Қонаев пен Ақмешіт көшелерінің қиылысында екі күн бойы кешкі уақытта қозғалыс толықтай жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасының мәліметінше, бұл учаскеде жол жабынын жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

"Осыған байланысты 2025 жылғы 15 тамыз сағат 22:00-ден 16 тамыз сағат 06:00-ге дейін, сондай-ақ 16 тамыз сағат 22:00-ден 17 тамыз сағат 06:00-ге дейін аталған учаскеде қозғалыс толықтай жабылады", - деп нақтылады басқарма жұма күні.

Күндіз бұл бағыттағы жол ашық болады.

"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден маршруттарын алдын ала жоспарлап, қозғалыс ұйымдастырудағы мүмкін өзгерістерді ескерулерін сұраймыз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылады", - делінген басқарма хабарламасында.

Сондай-ақ астаналықтарға бұл өзгерістерге түсіністікпен қарауды және қозғалысты алдын ала жоспарлауды ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді
Қоғам
21:09, Бүгін
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді
Алматы облысында полиция қылмыс жасаған мас жүргізушіні ұстады
Қоғам
20:43, Бүгін
Алматы облысында полиция қылмыс жасаған мас жүргізушіні ұстады
Трамп Путинмен кездесер алдында Лукашенкомен сөйлесті
Қоғам
20:00, Бүгін
Трамп Путинмен кездесер алдында Лукашенкомен сөйлесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: