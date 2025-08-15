#Қазақстан
Қоғам

Павлодар облысында жол жөндеушілер адам сүйегін тауып алды

Павлодар облысында жол жөндеушілер адам сүйегін тауып алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 19:04 Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысында полиция сүйек қалдықтарының табылуына байланысты сотқа дейінгі тергеу бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің 15 тамыздағы мәліметінше, қажетті іс-шаралардың кешені тағайындалып, жүргізіліп жатыр.

Нәтижесінде процессуалдық шешім қабылданады.

"14 тамызда Ақтоғай ауданы Жанауыл ауылының маңында жол жөндеу жұмыстары кезінде кюветтен жұмысшылар сүйек қалдықтарын тауып алған", - делінген хабарламада.

Ведомство оқиғаның мән-жайы тергеу барысында анықталатынын мәлімдеді.

Еске салайық, бұған дейін Қостанайда коммуналдық қызметтің қызметкерлері адам сүйектерін тауып алғанын жазған едік.

Айдос Қали
