#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Алматы облысының тұрғыны жүгері алқабының арасына жасырын есірткі өсірген

Полицейлер жүгері алқабының арасына жасырын есірткі өсірген тұрғынды әшкереледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 20:11 Сурет: polisia.kz
Алматы облысында полицейлер жүгері алқабының арасына жасырын есірткі өсірген тұрғынды әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

15 тамызда "Қарасора-2025" жедел-алдын алу іс-шарасы аясында Алматы облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері ҰҚК департаментімен бірлесіп Еңбекшіқазақ ауданында арнайы операция жүргізді.

Операция нәтижесінде 36 жастағы жергілікті тұрғын ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді.

Тексеру барысында жалпы аумағы 4,5 гектар болатын шаруа қожалығының жерінен жасырын плантация анықталды. Жүгері алқабының арасында 233 түп қарасора егілгені белгілі болды. Сонымен қатар арнайы жасырылған жерден марихуана тұқымдары салынған 58 пробирка тәркіленді.

"Тәркіленген өсімдіктер сот-химиялық сараптамаға жолданды. Сараптама қорытындысына сәйкес, олардың жалпы салмағы 49 келіден асты. Қазіргі таңда күдікті Шелек қаласының полиция бөліміне жеткізіліп, оған қатысты қылмыстық іс қозғалды", - дейді полиция өкілдері.

Сурет: polisia.kz

Ведомство кез келген есірткі айналымына қатысты заңсыз әрекеттердің қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін қатаң ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Атырауда фельдшерді өлтіріп кетті
Қоғам
22:43, Бүгін
Атырауда фельдшерді өлтіріп кетті
Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды
Қоғам
21:05, Бүгін
Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
Қоғам
20:22, Бүгін
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: