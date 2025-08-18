Елімізде бизнесмендер үшін не жеңілдетілді
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 2021 жылдан бастап Қазақстанда кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты кезең-кезеңімен енгізу бойынша жұмыс жүргізілуде. 2024 жылғы 6 сәуірде мемлекеттік қадағалауды жетілдірген және 10 мыңнан астам артық талаптардың күшін жойған бизнесті жүргізу туралы заң қабылданды.
Бас прокуратураның мәліметінше, 2024 жылы бизнеске қадағалау жүктемесі 2019 жылмен салыстырғанда 58%-ға төмендеген. Оған қосымша 2024 жылғы 30 желтоқсанда Биржалық сауда және кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі заңмен инвесторларға қадағалау жүктемесін азайту мақсатында кез келген шектеу және тыйым салу шараларын прокурорлардың мақұлдауын талап ететін "прокурорлық сүзгі" тетігі енгізілді.
"Сонымен қатар, лицензиялаудың қолжетімділігі мен болжамдылығы артады: 2025 жылдың соңына дейін бизнестің әртүрлі лицензиялар мен рұқсаттарды алуы үшін біліктілік талаптары қайта қаралады, сондай-ақ оларды алу рәсімдері мен мерзімдері оңтайландырылады. Бизнес бірқатар есептерді тапсырудан босатылды. Кәсіпкерлік қызметтің 58 саласында бар 381 ақпараттық құрал 49%-ға оңтайландырылды және 37%-ға автоматтандырылды. Қабылданған шаралар нәтижесінде шағын және орта бизнес саны 2024 жылмен салыстырғанда 4,7%-ға немесе 96 209 кәсіпорынға өсіп, 2 125 003 кәсіпорынды құрады. Экономикадағы ШОБ үлесі де 0,9 пайыздық тармақшаға өсіп, 38,6%-ға жетті. Шағын және орта бизнес субъектілерінің өнім шығару көлемі 18,7 трлн теңгені құрап, 11,4%-ға ұлғайды",- делінген ақпаратта.
Президенттің тапсырмасына сәйкес, мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимыл жасау тәсілдері қадағалаудан серіктестікке қарай өзгеруде.
"2025 жылдың 1 сәуірінде кәсіпкерлерді қолдау үшін арнайы жасалған заманауи цифрлық көмекші – eGov Business мобильді қосымшасы жаңартылды. Бұл қосымша мобильдік байланыс құрылғыларын пайдалана отырып ШОБ-қа арналған мемлекеттік қызметтерді көрсету процестерін, мемлекеттік қолдау шаралары мен "Электрондық үкімет" сервистерін автоматтандыруға арналған. Жаңа қызметтер арасында кәсіпорынды тіркеу, салық күнтізбесі, электронды сертификаттар алу және құжаттарға цифрлық қол қою сияқты сервистер қолжетімді".Үкіметтің баспасөз қызметі
Сурет: primeminister.kz
Бұған дейін Қазақстанда отандық тауар өндірушілер мен шағын бизнесті қолдауды кеңейтуде екенін жазғанбыз.