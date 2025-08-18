Әдеттегі 140 км/сағ-тан 20 км/сағ-қа дейін: маңызы бар тас жолға жылдамдық шектеуі енгізілді
Сурет: pxhere
Еліміздегі республикалық маңызы бар тас жолдың бір бөлігіне жылдамдыққа шектеу енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 18 тамызда ҚР ІІМ мәлімдеді.
"Астана – Қарағанды – Алматы автотрассасының 1128 шақырымында, Қарағанды бағытында, Осакаров кентінің маңында жолдың жүру бөлігі уақытша тарылды. Қозғалысты реттеу үшін арнайы техникалық құралдар орнатылды, бұл рұқсат етілген жылдамдықтың едәуір төмендеуіне әкелді – әдеттегі 140 км/сағ-тан 20 км/сағ-қа дейін",- делінген ақпаратта.
Осындай шектеу Қарағанды қаласы жағынан Ақшатау кентінің жанында да қолданылады.
Шектеу аймағында автокөліктерді тоқтатуды жүзеге асыратын патрульдік полициясының қызметкерлері кезекшілік етеді. Жүргізушілер мен жолаушылармен жол ережелерін сақтау қажеттілігі және ұзақ сапарлар кезінде демалудың маңыздылығы туралы профилактикалық әңгімелер жүргізіледі.
Жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ықтимал оқиғаларға жедел ден қою үшін патрульдік полиция бекеті тәулік бойы, екі ауысымда жұмыс істейді.
Сурет: polisia.kz
"Енгізілген шаралардың басты міндеті – трассаның осы бөлігіндегі апат қаупін азайту, жол-көлік оқиғаларының алдын алу және нәтижесінде азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау. Жаңа шектеулер жол қозғалысына қатысушылардың барлығы үшін барынша қауіпсіз жағдай жасауға бағытталған". Қарағанды облысы ПД
Бұған дейін Қазақстандағы тағы бір жол 2025 жылғы 17 тамыздан бастап ақылы болатындығы хабарланған болатын.
