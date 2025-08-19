#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандық сотқа жүгіну арқылы әділ зейнетақы сомасына қол жеткізді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 11:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Жоғарғы соты (ЖС) бүгін, 2025 жылғы 19 тамызда, зейнетақы төлемдерін қайта есептеуге қол жеткізген Оралдық тұрғынының оқиғасымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 2023 жылы уәкілетті органға 65 жастағы Орал қаласының тұрғыны жасына байланысты зейнетақы тағайындау туралы өтінішпен жүгінген. Оған 2020 жылғы мамырдан 2023 жылғы сәуірге дейінгі кезеңдегі орташа айлық табысы бойынша зейнетақы тағайындалған.

Кейін зейнеткер жұмыс берушінің 2023 жылдың сәуір-тамыз айлары аралығында БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарналарын аударуды кешіктіргенін біліп, дереу зейнетақы мөлшерін қайта қарауға арыз жазған.

"Уәкілетті орган оған арыз берушінің өзі ерікті түрде ең қолайлы үш жылдық кезеңді (2020 жылғы мамырдан 2023 жылғы наурызға дейін) таңдағанын, ол зейнетақы мөлшерін есептеу үшін негіз ретінде алынғанын түсіндіріп, одан бас тартқан. Алайда, бастапқы таңдалған кезең үшін зейнетақыны есептеу зейнетақы жарналарын кем бағалаған, бұл тағайындалған төлемнің жалпы сомасына айтарлықтай әсер еткен. Бас тартумен келіспеген ер адам сотқа жүгінген".ҚР Жоғарғы соты

Бірінші сатыдағы сот уәкілетті органды талап қоюшының бұзылған құқықтарын мыналарға байланысты қалпына келтіруге міндеттей отырып, талап арызды қанағаттандырған:

  • талап қоюшы 20 жыл бойы автокөлік кәсіпорнының жүргізушісі болып үздіксіз жұмыс істеген және жасы бойынша зейнетақыны толық көлемде алуға құқығы бар;
  • жұмыс берушінің зейнетақы жарналарының уақтылы төленбеуіне қатысты бұзушылықтары зейнеткер-арыз берушінің құқықтарын шектеуге негіз болмауы тиіс;
  • арыз берушіге 2023 жылы зейнетақы тағайындау кезінде уәкілетті орган оның 2023 жылғы сәуір-тамыз айларындағы кірістері мен жарналары туралы хабардар болған, осыған байланысты қайта есептеуден бас тарту зейнеткердің заңды құқықтары мен мүдделерін шектейді;
  • арыз беруші көрсеткен 2020 жылғы қыркүйектен 2023 жылғы тамызға дейінгі кезең төлемдер сомасын есептеу үшін ең қолайлы болып табылады және оны уәкілетті орган ескеруі тиіс.
"Апелляциялық шағымда істі зерттей келе, уәкілетті органның арызды қарауға ресми түрде жүгінгені және ӘРПК-нің 14-бабының талаптарын бұза отырып, талап қоюшының құқықтарын қорғауды қамтамасыз етпегені көрсетілген. Батыс Қазақстан облыстық соты бірінші сатыдағы соттың тұжырымымен келісті. Жоғарғы Сот та сот актілерін өзгеріссіз қалдырды".ҚР Жоғарғы соты

Бұған дейін қазақстандықтарға жылу үшін шамамен 1,6 млрд теңге қайтарылатындығы жайлы жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
