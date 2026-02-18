#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Құқық

Қос мектеп түлегі өздеріне тиесілі "Алтын белгіге" сотқа жүгіну арқылы қол жеткізді

Мектеп түлегі, Атырау облысы, Алтын белгі, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 20:42 Сурет: Zakon.kz
Атырау облысында орта мектепті кілең беске аяқтаған екі түлек сотқа жүгініп, өздеріне "Алтын белгі" белгісін беруден бас тарту туралы шешімді қайта қарауға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың мәліметінше, талап қоюшылардың 5-11 сыныптар аралығында барлық пәндер бойынша жылдық, тоқсандық және қорытынды бағалары "үздік" болған, сондай-ақ қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен, бірақ Білім басқармасының комиссиясы педагогтер енгізген бағаларға түзетулерге сүйене отырып, оларға "Алтын белгі" беруден бас тартқан.  

Мектеп түлектерінің заңды өкілдері бұл шешіммен келіспей, сотқа жүгінген.

Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот іс материалдарын қарап, "Алтын белгі" алу талаптарға сәйкес келеді, бағаларды қою, өзгерту және түзету тек педагогтердің құзыреті мен жауапкершілігіне ғана қатысты, осыған байланысты оқушылар мұғалімдер тарапынан болуы мүмкін қателіктер немесе процестік бұзушылықтар үшін жауапты болмауы тиіс және теріс салдары болуы мүмкін емес екенін анықтады.

Сонымен қатар сот Білім басқармасымен әкімшілік сот ісін жүргізудің базалық қағидаттары, оның ішінде сенім құқығын қорғау, әділдік және мөлшерлестік қағидаттары бұзылғанын, өйткені теріс салдарлар түлектерге олардың кінәсінсіз және олардың тарапынан дәлелденген бұзушылықсыз жүктелгенін нақтылады.

Сонымен қатар, сот Білім және ғылым министрінің бұйрығының ережелерін ескерді, оған сәйкес модерация рәсімі оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау бойынша даулы мәселелер болған кезде ғана қолданылады. Бұл жағдайда мұндай даулы мәселелер болмаған, бұл Білім басқармасының модерацияны жүргізу туралы талаптарын негізсіз қылады және белгіленген рәсімнің шегінен шығады. Мұндай жағдайларда сот педагогтар енгізген түзетулерге негізделген комиссия шешімін заң талаптарына қайшы деп таныды, мектеп бітірушілерге қатысты комиссия отырысының даулы хаттамасының күшін жойды және Білім басқармасына "Алтын белгі" беру туралы мәселені қайта қарауды міндеттеді.

Атырау облыстық соты бұл шешімді өзгеріссіз қалдырды.

Сот актісі заңды күшіне енді және қазіргі уақытта орындалу сатысында. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ардагер спортшы министрлікті сотқа беріп, алтын медалдарына тиесілі төлемге қол жеткізді
09:39, 21 сәуір 2024
Ардагер спортшы министрлікті сотқа беріп, алтын медалдарына тиесілі төлемге қол жеткізді
Қазақстандық сотқа жүгіну арқылы әділ зейнетақы сомасына қол жеткізді
11:00, 19 тамыз 2025
Қазақстандық сотқа жүгіну арқылы әділ зейнетақы сомасына қол жеткізді
Қазақстандық жеңіл атлет Азия чемпионатында екінші алтын медальға қол жеткізді
15:55, 31 мамыр 2025
Қазақстандық жеңіл атлет Азия чемпионатында екінші алтын медальға қол жеткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 19 февраля на Олимпиаде-2026
00:13, 19 ақпан 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 19 февраля на Олимпиаде-2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Номад" разгромил "Алматы", "Торпедо" переиграло "Горняк"
23:34, 18 ақпан 2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Номад" разгромил "Алматы", "Торпедо" переиграло "Горняк"
Ризабек Айтмухан и топовый россиянин проведут реванш в Ташкенте
23:06, 18 ақпан 2026
Ризабек Айтмухан и топовый россиянин проведут реванш в Ташкенте
Михаил Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане (видео)
22:41, 18 ақпан 2026
Михаил Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане (видео)
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: