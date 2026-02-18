Қос мектеп түлегі өздеріне тиесілі "Алтын белгіге" сотқа жүгіну арқылы қол жеткізді
Соттың мәліметінше, талап қоюшылардың 5-11 сыныптар аралығында барлық пәндер бойынша жылдық, тоқсандық және қорытынды бағалары "үздік" болған, сондай-ақ қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен, бірақ Білім басқармасының комиссиясы педагогтер енгізген бағаларға түзетулерге сүйене отырып, оларға "Алтын белгі" беруден бас тартқан.
Мектеп түлектерінің заңды өкілдері бұл шешіммен келіспей, сотқа жүгінген.
Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот іс материалдарын қарап, "Алтын белгі" алу талаптарға сәйкес келеді, бағаларды қою, өзгерту және түзету тек педагогтердің құзыреті мен жауапкершілігіне ғана қатысты, осыған байланысты оқушылар мұғалімдер тарапынан болуы мүмкін қателіктер немесе процестік бұзушылықтар үшін жауапты болмауы тиіс және теріс салдары болуы мүмкін емес екенін анықтады.
Сонымен қатар сот Білім басқармасымен әкімшілік сот ісін жүргізудің базалық қағидаттары, оның ішінде сенім құқығын қорғау, әділдік және мөлшерлестік қағидаттары бұзылғанын, өйткені теріс салдарлар түлектерге олардың кінәсінсіз және олардың тарапынан дәлелденген бұзушылықсыз жүктелгенін нақтылады.
Сонымен қатар, сот Білім және ғылым министрінің бұйрығының ережелерін ескерді, оған сәйкес модерация рәсімі оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау бойынша даулы мәселелер болған кезде ғана қолданылады. Бұл жағдайда мұндай даулы мәселелер болмаған, бұл Білім басқармасының модерацияны жүргізу туралы талаптарын негізсіз қылады және белгіленген рәсімнің шегінен шығады. Мұндай жағдайларда сот педагогтар енгізген түзетулерге негізделген комиссия шешімін заң талаптарына қайшы деп таныды, мектеп бітірушілерге қатысты комиссия отырысының даулы хаттамасының күшін жойды және Білім басқармасына "Алтын белгі" беру туралы мәселені қайта қарауды міндеттеді.
Атырау облыстық соты бұл шешімді өзгеріссіз қалдырды.
Сот актісі заңды күшіне енді және қазіргі уақытта орындалу сатысында.