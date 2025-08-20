#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

21 тамызда еліміздің қос өңірінде аптап ыстық болатыны ескертіледі

Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 21 тамыз, Алматы облысы, Маңғыстауа облысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 18:40 Сурет: pexels
Синоптиктер алдағы бейсенбі, 2025 жылғы 21 тамызға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

 Оған сәйкес, мына өңірлерде аптап ыстық болады деп күтіледі:

  • Алматы облысында: +35°С,
  • Маңғыстау облысында: +38°С.

Еліміздің оңтүстігінде антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.

"Солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық майдандар Қазақстан аумағының басым бөлігінде өз ықпалын сақтап, найзағай ойнайды, жаңбыр жауады, еліміздің солтүстігінде нөсер жаңбыр болады, батыста, солтүстікте бұршақ жаууы және дауылдың тұруы мүмкін... Республика бойынша ортақ табиғи құбылыс желдің күшеюі болмақ, батыста, солтүстікте түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Сондай-ақ, гидрометеорологиялық орталық мынандай қауіптерді ескертеді:

  • өрт қаупі жоғары - Алматы облысында, Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысында, Ұлытау облысының шығысында, Атырау облысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстік-батысында,
  • төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы өңірінің батысында, солтүстігінде, шығысында, Атырау облысының батысында, шығысында, Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде.

Бұған дейін синоптиктер еліміз бойынша 19–21 тамызға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
