Тоқаев Зеленскийге құттықтау жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Украина Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тоқаев Зеленскийді Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскийді Украинаның ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтап, украин халқына бейбітшілік және құт-береке тіледі", - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Франция Президенті Эмманюэль Макронмен телефон арқылы сөйлескен еді.
