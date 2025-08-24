#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев Зеленскийге құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Зеленскийге құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.08.2025 09:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Украина Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тоқаев Зеленскийді Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскийді Украинаның ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтап, украин халқына бейбітшілік және құт-береке тіледі", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Франция Президенті Эмманюэль Макронмен телефон арқылы сөйлескен еді.

Айдос Қали
Абай облысындағы жантүршігерлік жол апаты: зардап шеккен қыз санитарлық авиациямен Семейге жеткізілді
Қоғам
11:30, Бүгін
Абай облысындағы жантүршігерлік жол апаты: зардап шеккен қыз санитарлық авиациямен Семейге жеткізілді
