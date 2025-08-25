#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Президент Жолдауын жүзеге асыру: дүкен сөрелерінің 50%-ын қазақстандық тауарлар құрайды

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 09:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Үкімет Президент Жолдауында айтылған тапсырмаларға сәйкес, ішкі нарықты қорғау және отандық өндірушілерді қолдау шараларын күшейтуде. 2025 жылдың мамыр айында тауарлардың шығарылған елін айқындау мәселелері бойынша заңнамаға өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандық тауар өндірушілердің бірыңғай тізілімі жасалып жатыр, бұл компанияларға мемлекеттік қолдау шараларына, сондай-ақ мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып алуларға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Дүкен сөрелеріндегі отандық тауарлар үлесін арттыру мақсатында отандық өндірушілер өнімдері үшін кемінде 50% сөрелік кеңістікті көздейтін бағдарлама іске қосылды.

Сурет: primeminister.kz

Сонымен қатар сапасыз әрі қауіпті өнімдердің нарыққа енуіне шектеу қою бағытында белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр.

"Барлық бақылаушы органдардың қатысуымен Ахуалдық штаб тиімді жұмыс атқаруда. 47 мыңнан астам көлік тексерілді, тауарлық салмақта бұл 600 мың тоннадан астам мал шаруашылығы өнімдері. Оның ішінде 900-ден астам автокөлік кері қайтарылды, 1 мыңнан астам сәйкестікті растау құжаттарының күші жойылды",- деп атап өтті Арман Шаққалиев.

Бұған дейін Тоқаевтың Зеленскийге құттықтау жеделхатын жолдағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
