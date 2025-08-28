Жаздың соңғы үш күні: синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы қандай болатынын айтты
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы:
29 тамыз: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл, шаңды дауыл. Солтүстік-батыстан соғатын жел 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +16…+18°С, күндіз +24…+26°С.
30 тамыз: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ. Солтүстік-батыстан соғатын жел 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +18…+20°С.
31 тамыз: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ және дауыл. Солтүстік-батыстан соғатын жел 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +14…+16°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы:
29 тамыз: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын жел 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +17…+19°С, күндіз қатты ыстық +33…+35°С.
30 тамыз: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын жел 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +18…+20°С, күндіз қатты ыстық +34…+36°С.
31 тамыз: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соғатын жел 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +15…+17°С, күндіз +24…+26°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы:
29 тамыз: аздаған бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +19…+21°С, күндіз +36…+38°С.
30 тамыз: аздаған бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соғатын жел 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +19…+21°С, күндіз +34…+36°С.
31 тамыз: аздаған бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыс желі солтүстік-шығысқа ауысады, 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +15…+17°С, күндіз +29…+31°С.
Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы, Жезқазған және Балқаш тұрғындарына үндеу жасаған еді. Олар 2025 жылғы 28 тамызда күндіз және түнде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болатыны туралы ескерткен.