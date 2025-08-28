Астанада полицейлер екі есірткі жасырушыны ұстады
32 жастағы жүргізуші мен 31 жастағы жолаушы мінген Chevrolet Cobalt автокөлігі құжаттарды тексеру үшін тоқтатылған. Құқық қорғау қызметкерлерін көрген күдіктілер қобалжып, оқиға орнынан қашуға әрекеттенгенімен, дереу ұсталды.
Жеке тінту кезінде жүргізушінің қалтасынан ақ түсті ұнтақ тәрізді зат салынған алты түйіншек табылып, тәркіленді. Кейін автокөлік салонын қарау барысында төсеніштің астынан тағы екі түйіншек шықты.
Алматы ауданының криминалдық полиция қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде сараптама қорытындысы тәркіленген заттың мефедрон екенін растады.
"Тексеру барысында күдіктілердің интернет-дүкен арқылы есірткі сатумен айналысқан "қоймашылар" екені белгілі болды. Олар дайын түйіншектерді жасырын қоймалардан алып, белгіленген орындарға жасырып отырған. Бұл іспен олар шамамен екі апта бойы айналысқан", - деп хабарлады полиция.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Полиция синтетикалық және өзге де есірткі құралдары мен психотроптық заттарды "қойма" әдісі арқылы таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді.