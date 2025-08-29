Алматылықтар пәтер құнының шарықтауына студенттерді кінәлауда
Алматыда жалдамалы тұрғын үй бағасы күрт өсті. Қала тұрғындары бұл үрдіске студенттерді кінәлауда. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
Astana TV дерегіне сүйенсек, бұған дейін мегополисте бір бөлмелі пәтерді 180 мың теңгеге жалға алуға болатын болса, қазір оның құны 250 мың теңгеге дейін жетіп отыр.
Қала тұрғындары бағаның бұлай шарықтауына жаңа оқу жылының басталуы себеп болғанын айтуда. Алматыға өзге өңірлерден студенттер легі келіп, жалға берушілер бұл жағдайды оңтайлы пайдаланып отыр, дейді олар.
"Әр жыл сайын осы уақытта, қыркүйекте сұраныс өседі. Тиісінше, бағалар да 10-20%-ға артатын кезең басталады. Әсіресе студенттер оқитын мекемелерге жақын Бостандық және Алмалы аудандарда баға тіптен көтеріледі", – деді жылжымайтын мүлік агенттігінің директоры Шолпан Абдакова.
Алайда, экономистер жалдамалы тұрғын үй бағасының өсуінің негізгі себептерін басқаша түсіндіреді. Олардың арасында:
- нарықтың шектеулі болуы;
- инфляция;
- миграцияның жоғары деңгейі.
Бұған дейін Алматыда көші-қон үдерістерін реттеу қолға алынатындығын, ол үшін жұмыс тобы құрылғанын жазғанбыз.
