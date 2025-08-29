#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Қоғам

Алматылықтар пәтер құнының шарықтауына студенттерді кінәлауда

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 10:46 Фото: Zakon.kz
Алматыда жалдамалы тұрғын үй бағасы күрт өсті. Қала тұрғындары бұл үрдіске студенттерді кінәлауда. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Astana TV дерегіне сүйенсек, бұған дейін мегополисте бір бөлмелі пәтерді 180 мың теңгеге жалға алуға болатын болса, қазір оның құны 250 мың теңгеге дейін жетіп отыр.

Қала тұрғындары бағаның бұлай шарықтауына жаңа оқу жылының басталуы себеп болғанын айтуда. Алматыға өзге өңірлерден студенттер легі келіп, жалға берушілер бұл жағдайды оңтайлы пайдаланып отыр, дейді олар.

"Әр жыл сайын осы уақытта, қыркүйекте сұраныс өседі. Тиісінше, бағалар да 10-20%-ға артатын кезең басталады. Әсіресе студенттер оқитын мекемелерге жақын Бостандық және Алмалы аудандарда баға тіптен көтеріледі", – деді жылжымайтын мүлік агенттігінің директоры Шолпан Абдакова.

Алайда, экономистер жалдамалы тұрғын үй бағасының өсуінің негізгі себептерін басқаша түсіндіреді. Олардың арасында:

  • нарықтың шектеулі болуы;
  • инфляция;
  • миграцияның жоғары деңгейі.

Бұған дейін Алматыда көші-қон үдерістерін реттеу қолға алынатындығын, ол үшін жұмыс тобы құрылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда кезекті заңсыз салынған қосалқы нысан сүріліп жатыр
Қоғам
09:34, Бүгін
Алматыда кезекті заңсыз салынған қосалқы нысан сүріліп жатыр
Шымкент – "Кітап оқитын ұлт" жобасына алғашқы болып қосылған өңірлердің бірі
Қоғам
09:20, Бүгін
Шымкент – "Кітап оқитын ұлт" жобасына алғашқы болып қосылған өңірлердің бірі
Қазақстан мен Сингапур қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімге қол қояды
Қоғам
09:11, Бүгін
Қазақстан мен Сингапур қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімге қол қояды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: