ТЖМ-де материалдық-техникалық жабдықтау тізімі бекітілді
2025 жылдың 22 тамызындағы ТЖМ бұйрығымен жергілікті атқарушы органдарға, аумақтық органдар мен ведомстволық мемлекеттік мекемелерге көмек көрсету үшін материалдық-техникалық жабдықтау, құрылыс, қайта құру және ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тізімге келесі заттар енгізілді:
- Автотранспорт құралдары.
- Су көліктері.
- Оқу сыныптарын жабдықтауға арналған мүлік.
- Өрт-техникалық қару-жарақ, жабдықтар және құралдар.
- Төтенше жағдайлар мен құтқару құралдары, сүңгуір жабдықтары және құралдары, инженерлік жабдықтар.
- Ұйымдастырушылық техника.
- Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс құралдары мен жабдықтары.
- Өмірді қамтамасыз ету құралдары.
- Психологиялық диагностика және психоэмоционалды жеңілдету бөлмесі үшін медициналық жабдықтар, құралдар және мүлік.
- Байланыс, ақпараттандыру және есептеу техникасы.
- Төтенше жағдайлардан қорғану нысандарының ғимараттары мен құрылыстарын салу, қайта құру және жөндеу.
- Террорлық қауіпті нысандардың инженерлік-техникалық құралдары мен қауіпсіздік жүйелері.
- Өрт-құтқару спорттары үшін спорттық жабдықтар.
Бұйрық 2025 жылғы 8 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
