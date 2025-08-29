#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Қоғам

ТЖМ-де материалдық-техникалық жабдықтау тізімі бекітілді

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
2025 жылдың 22 тамызындағы ТЖМ бұйрығымен жергілікті атқарушы органдарға, аумақтық органдар мен ведомстволық мемлекеттік мекемелерге көмек көрсету үшін материалдық-техникалық жабдықтау, құрылыс, қайта құру және ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізімге келесі заттар енгізілді:

  • Автотранспорт құралдары.
  • Су көліктері.
  • Оқу сыныптарын жабдықтауға арналған мүлік.
  • Өрт-техникалық қару-жарақ, жабдықтар және құралдар.
  • Төтенше жағдайлар мен құтқару құралдары, сүңгуір жабдықтары және құралдары, инженерлік жабдықтар.
  • Ұйымдастырушылық техника.
  • Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс құралдары мен жабдықтары.
  • Өмірді қамтамасыз ету құралдары.
  • Психологиялық диагностика және психоэмоционалды жеңілдету бөлмесі үшін медициналық жабдықтар, құралдар және мүлік.
  • Байланыс, ақпараттандыру және есептеу техникасы.
  • Төтенше жағдайлардан қорғану нысандарының ғимараттары мен құрылыстарын салу, қайта құру және жөндеу.
  • Террорлық қауіпті нысандардың инженерлік-техникалық құралдары мен қауіпсіздік жүйелері.
  • Өрт-құтқару спорттары үшін спорттық жабдықтар.

Бұйрық 2025 жылғы 8 қыркүйектен бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дүкендерде "ескі" 5000 теңгелік банкноттарды қабылдамауы мүмкін бе
Қоғам
16:12, Бүгін
Дүкендерде "ескі" 5000 теңгелік банкноттарды қабылдамауы мүмкін бе
Қазақстанда тұтынушылық несиелер беру шарттары қатаңдауы мүмкін
Қоғам
16:05, Бүгін
Қазақстанда тұтынушылық несиелер беру шарттары қатаңдауы мүмкін
Алматыдағы екі ХҚКО кезекшілік жұмыс кестесіне көшеді: нені білу керек
Қоғам
15:58, Бүгін
Алматыдағы екі ХҚКО кезекшілік жұмыс кестесіне көшеді: нені білу керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: