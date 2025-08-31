#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Астанада кейбір ұйымдардың жұмыс кестесі көлік кептілісін болдырмау үшін өзгереді

Астанада кейбір ұйымдардың жұмыс кестесі көлік кептілісін болдырмау үшін өзгереді, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2025 13:19 Сурет: Астана әкімдігі
Астанада 15 қыркүйектен бастап коммуналдық кәсіпорындар мен мемлекеттік компаниялардың жұмыс күні басталу уақытын өзгерту жоспарланып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігінің хабарлауынша, бұл шара жол қозғалысын жеңілдетуге және көлік ағынын оңтайландыруға бағытталған.

"Бұл, негізінен, қаланың орталық аудандарында орналасқан мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарға қатысты болады. Ал әлеуметтік нысандардың – мектептер, медициналық мекемелер мен халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс режимі өзгеріссіз қалады", - деп атап өтті әкімдік.

Мұндай шаралар таңертеңгі уақытта көлік ағынын біркелкі бөлуге және қаланың ең жүктелген магистральдарындағы қозғалысты жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар көшедегі көлік қозғалысын басқару күшейтіледі, атап айтқанда, тыйым салынған жерлерде көлікті тоқтату мен қою ережелерін бұзу фактілеріне қатаң бақылау жасалады.

Әкімдік өкілдері ережені өрескел бұзғандардың көліктері айыптұраққа эвакуацияланатынын айтты. Сондай-ақ жаңа жылдамдық дәліздері мен қоғамдық көлік маршруттарын құру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұндай тәжірибе басқа мегаполистерде де қолданылады және оң нәтиже көрсеткен.

Алдын ала есептеулер бойынша, енгізілетін шаралар кешені таңертеңгі және кешкі уақытта жолдардағы жүктемені 15-20%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді.

Мамандардың айтуынша, бұл қадам экологиялық жағдайға да оң әсер етіп, қалалық мобильділіктің жалпы сапасын арттыра алады.

Қазіргі уақытта Астананың түрлі аудандарындағы көлік ағымына кешенді талдау жүргізіліп жатыр. Жұмыс күнінің басталу уақытын ауыстырудан бөлек, басқа да шаралар қарастырылуда – мысалы, кейбір ұйымдар үшін түскі үзіліс немесе жұмыс күнінің аяқталу уақытын өзгерту.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысушыларға арналған салтанатты қабылдауға барды
Қоғам
16:40, Бүгін
Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысушыларға арналған салтанатты қабылдауға барды
Қазақстанда 31 тамызда валюта бағамы қалай өзгерді
Қоғам
15:47, Бүгін
Қазақстанда 31 тамызда валюта бағамы қалай өзгерді
Алматыдағы Сәтбаев шыңынан алты турист тікұшақпен эвакуацияланды
Қоғам
15:08, Бүгін
Алматыдағы Сәтбаев шыңынан алты турист тікұшақпен эвакуацияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: