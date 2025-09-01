#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Словакия Президентін Конституция күнімен құттықтады

Тоқаев Словакия Президентін Конституция күнімен құттықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 09:56 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Словакияның Конституция күніне орай Петер Пеллегриниге құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент жеделхатта Словакияның демократиялық институттарды нығайту және әлеуметтік-экономикалық өрлеу ісіндегі жетістіктеріне тоқталды. Сонымен қатар екі ел арасындағы достық пен өзара құрметке негізделген қатынастардың деңгейі жоғары екенін атап өтіп, оның одан әрі қарқынды дами беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегринидің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Словакия халқына бақ-береке тіледі.

Еске салайық, бұған дейін Тоқаев Мирзиеев пен Өзбекстан халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтаған еді.

