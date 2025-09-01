#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Қазақстанда 2-4 қыркүйек аралығында күн күрт суытады

Қазақстанда 2-4 қыркүйек аралығында күн күрт салқындайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 16:11 Сурет: unsplash
Алдағы үш күнде Қазақстан аумағында ауа райы айтарлықтай суытады. Бұл туралы 2, 3 және 4 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын таратқан «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің айтуынша, елдің ауа райына Новая Земля аймағынан келген суық ауа массаларымен күшейген антициклон әсер етуде.

"Ол Қазақстанның басым бөлігінде ауа температурасының төмендеуін әкеледі. Батыс солтүстік, солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнгі уақытта термометр бағаны +2…+8°С-қа дейін төмендейді, топырақ бетінде -2°С-қа дейін үсік жүреді. Тіпті оңтүстік-шығыс аймақтарда да күндізгі ыстық басылып, ауа +20…+28°С шамасында болады. Тек батыс пен оңтүстік-батыста ғана кезеңнің басында Ираннан келген жылы ауа ағындары әсерін сақтап, +32…+40°С ыстық болады", - делінген "Қазгидромет" хабарламасында.

Бұған дейін синоптиктер қыркүйектегі ауа райына болжам ұсынған еді. Онда Қазақстанда күздің алғашқы айында үсік, қар аралас жаңбыр және +40°С-қа дейінгі аптап ыстық болатыны айтылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда үш қабатты ғимараттағы ірі өрт 850 шаршы метр аумақта сөндірілді
Қоғам
17:15, Бүгін
Алматыда үш қабатты ғимараттағы ірі өрт 850 шаршы метр аумақта сөндірілді
Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалықты хабарлады
Қоғам
16:43, Бүгін
Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалықты хабарлады
Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры іздеуде жүр
Қоғам
16:00, Бүгін
Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры іздеуде жүр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: