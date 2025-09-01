Ел экономикасына 15 миллиард доллардан астам инвестиция тартылады: Президенттің Бейжің сапарынан не күтеміз
Президенттің баспасөз-хатшысы Руслан Желдібайдың айтуынша, бұл келісімдер Қазақстан экономикасына жалпы сомасы 15 миллиард доллардан асатын инвестиция тартуға мүмкіндік береді.
Қазақстан мен Қытайдың 100-ден аса компаниясы арасында жасалатын келісімшарттар энергетика, цифрландыру, құрылыс, металлургия, телекоммуникация, көлік және логистика сияқты негізгі секторларды қамтиды.
Инвестиция елімізге салынатын қаржы көлемін арттырып қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал етеді.
“Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қытайдың бірқатар ірі компаниялары басшыларымен екіжақты кездесулер өткізеді. Қазақстан делегациясының құрамына отандық бизнес өкілдері де кірді. Бұл өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтуға бейіл екенімізді көрсетеді”, - деп жазды Желдібай.
Қытайдың Тяньцзинь қаласында өткен ШЫҰ саммиті аяқталды. Мемлекет басшысының сапары ертең, 2 қыркүйекте Бейжіңде жалғасады.