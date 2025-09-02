Алматы қаласы Алатау ауданының әкімі болып Данияр Қырықбаев тағайындалды
Айта кетейік, 2024 жылдың сәуірінен бастап ол Алматы қаласының қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы қызметін атқарған.
Данияр Батанұлы Қырықбаев 1986 жылдың 29 сәуірінде Алматы облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетін және Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институтын бітірген.
Еңбек жолын 2007 жылы банк секторында бастады. Әр жылдары "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясында, Бас прокуратурада, Парламент Сенаты Аппаратында және Жоғарғы сотта қызмет етті. Сондай-ақ Алматы қаласы бойынша соттар әкімшісінің басшысы болды.
2019–2021 жылдары "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының Алматы қалалық филиалының директоры қызметін атқарды.
2021 жылдан бері Алматы қаласының Коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасын басқарды.